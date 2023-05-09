Как быстро отличить натуральное масло от подделки: самые простые способы

Как выглядит качественное масло

Натуральное масло из коровьего молока должно быть желтовато-белого оттенка. Летом оттенок может быть более желтый, так как коровы пасутся и получают с травой больше каротина.

Если вам зимой или осенью попалось свежее, но желтоватое масло - значит, производитель добавил в него какие-то компоненты для желтизны. Коровье масло в эти периоды более бледное.

Белое масло бывает при производстве из козьего молока. В остальных случаях, светлый или белый оттенок масла - признак фальсификата.

Цвет масла должен быть однородным, запаха быть не должно.

Кстати, масло растительного происхождения или спреды, маргарины с натуральными компонентами - это не так уж и плохо. В них содержится много ненасыщенных жирных кислот.

Как проверить качество масла

На вкус. Настоящее масло должно иметь сливочный привкус и легко глотаться. После него во рту не должно быть навязчивой пленки. Если запить масло водой, а пленка осталась - это не сливочное масло.

Заморозка. В сливочном масле есть сыворотка, а маргарины состоят из различных жиров. Если масло заморозить, то разрезать его ножом будет очень сложно - оно будет колоться и сыпаться. На хлеб такое масло намазать тоже будет сложно. А вот маргарины, спреды и масло с добавками - быстро будут резаться и намазываться даже после заморозки.

Тепло. Оставьте кусочек масла при комнатной температуре, чтобы оно начало размягчаться. Масло с добавками или маргарин начнут в тепле покрываться капельками воды.

Кипяток. Натуральное масло в воде начинает быстро растворяться. Можно для проверки опустить кусочек в стакан и перемешать. Если масло не тает или распадается в хлопья - то это масло с добавками или маргарин.

Натуральное масло не просто растворится, но выдаст слой жира на поверхность воды. Сама вода может быть, как мутной, так и чистой - это зависит от количества сыворотки.