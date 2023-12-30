Как правильно ставить цели на 2024 год, чтобы достичь их: советы финансиста

Финансовый успех в 2024 году зависит от того, насколько правильно вы ставите себе цели и грамотно ли разрабатываете стратегию их достижения.

О том, как добиваться финансовых целей в следующем году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram .

Как достичь целей в 2024 году

"Наверное, вы уже не раз подумали о том, каким для вас будет следующий год. А хотите, чтобы он был наполнен радостью и достатком? Ставьте большие цели. Чем больше цель, тем меньше факторов могут на нее повлиять. Если у вас есть выбор - поставить небольшую реалистичную цель или огромную нереалистичную, выбирайте второй вариант", - советует финансист.

Она рекомендует представить одну маленькую цель. Как только между ней и вами появится проблема, она сразу перекроет собой цель. Чтобы не видеть проблему, нужно будет обнаружить новую цель.

"Конечно, между вами когда-нибудь возникнет такая же проблема, и придется искать цель еще раз. И так по кругу. А теперь представьте, что имеете очень большую цель. Проблема не может заслонить ее - вы будете четко знать, что делаете и чего хотите", - объясняет Рудевич.

Вторая причина, по которой нужно ставить большие цели: они расширяют возможности.

"Чем больше потенциальной выгоды принесет цель, тем больший интерес к ней. А это значит, что вы будете знакомиться с новыми людьми, открывать для себя новые рынки и будете искать пути выполнения своих желаний", - говорит финансист.

Она приводит пример, что основатель CNN Тед Тернер еще с детства запомнил важное правило от отца: "Ставь перед собой цели, которые невозможно выполнить за всю жизнь". Тогда он решил создать крупнейшую в мире телекомпанию, ведь "какими бы ни были проблемы, они окажутся мелкими относительно этой цели".

"Правильно поставить цели - первый шаг к успеху. Следующий - разбить достижения цели на небольшие реалистичные шаги, которые сложатся во вполне практический и действенный план действий", - говорит Рудевич.

Точно так же все работает и с финансовыми целями. Эксперты могут помочь вам разработать ваш план и подобрать максимально эффективные финансовые инструменты.

"В этом и залог успеха - в грандиозной цели и правильно подобранной тактике. Главное позволить себе желать большего и не соглашаться на меньшее", - добавляет Финансист.