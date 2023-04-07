Как быстро убрать квартиру и не тратить много времени: топ-5 способов

Очищайте приборы

Важно следить за исправностью бытовой техники и другого инвентаря. К примеру, если вовремя очищать пылесос, то уборка будет проходить быстрее.

Избегайте генеральной уборки

Многочасовая уборка утомит кого угодно. Поэтому следует "разбить" квартиру на зоны, и за один раз убирать только одну-две из них.

Можно также воспользоваться таймером: заводим часы на 15 или 30 минут и активно убираем до тех пор, пока время не истечет. Все недоделанное нужно оставить до следующего раза. В частности, 15 минут на уборку найти легче, чем несколько часов.

Убирайте между работой

Если не хотите заниматься уборкой в выходной день, то это нужно сделать между другими делами на неделе. Кое-что можно успеть даже утром перед работой.

Сочетайте уборку с другими делами

К примеру, если школьник делает уроки, то мама может не сидеть рядом с ним, а заняться в детской чем-нибудь полезным. Можно разложить вещи по полочкам или собрать мусор.

Удобное хранение

Если в квартире вещи часто лежат где-нибудь, то скорее всего, их просто не удобно класть на место. Следует понять, что чаще всего загрязняет поверхность. Для этих предметов необходимо предусмотреть доступные места хранения.