Как быстро убрать квартиру и не тратить много времени: топ-5 способов

Для кого-то уборка в радость, а для других - это настоящая каторга. В общем, те, кто не любят убирать, просто не умеют делать это быстро. Некоторые советы помогут держать квартиру в порядке без лишних усилий.
Что сделать, чтобы в квартире было чисто - читайте в материале ниже.
Важно следить за исправностью бытовой техники и другого инвентаря. К примеру, если вовремя очищать пылесос, то уборка будет проходить быстрее.
Многочасовая уборка утомит кого угодно. Поэтому следует "разбить" квартиру на зоны, и за один раз убирать только одну-две из них.
Можно также воспользоваться таймером: заводим часы на 15 или 30 минут и активно убираем до тех пор, пока время не истечет. Все недоделанное нужно оставить до следующего раза. В частности, 15 минут на уборку найти легче, чем несколько часов.
Если не хотите заниматься уборкой в выходной день, то это нужно сделать между другими делами на неделе. Кое-что можно успеть даже утром перед работой.
К примеру, если школьник делает уроки, то мама может не сидеть рядом с ним, а заняться в детской чем-нибудь полезным. Можно разложить вещи по полочкам или собрать мусор.
Если в квартире вещи часто лежат где-нибудь, то скорее всего, их просто не удобно класть на место. Следует понять, что чаще всего загрязняет поверхность. Для этих предметов необходимо предусмотреть доступные места хранения.
Раньше мы сообщали, как часто нужно убирать и мыть в доме.
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