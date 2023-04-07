Як швидко прибрати квартиру та не витрачати багато часу: топ-5 способів

Очищайте прилади

Важливо стежити за справністю побутової техніки та іншого інвентарю. Наприклад, якщо вчасно очищати пилосос, то прибирання буде проходити швидше.

Уникайте генерального прибирання

Багатогодинне прибирання втомить кого завгодно. Тому варто "розбити" квартиру на зони, і за один раз прибирати тільки одну-дві з них.

Можна також скористатися таймером: заводимо годинник на 15 або 30 хвилин і активно прибираємо до тих пір, поки час не закінчиться. Все недороблене потрібно залишити до наступного разу. Зокрема, 15 хвилин на прибирання знайти легше, ніж кілька годин.

Прибирайте між роботою

Якщо не хочете займатися прибиранням у вихідний день, то це потрібно зробити між іншими справами на тижні. Дещо можна встигнути навіть вранці перед роботою.

Поєднуйте прибирання з іншими справами

Наприклад, якщо школяр робить уроки, то мама може не сидіти поруч з ним, а зайнятися в дитячій чим-небудь корисним. Можна розкласти речі по поличках або зібрати сміття.

Зручне зберігання

Якщо у квартирі речі часто лежать де-небудь, то швидше за все, їх просто не зручно класти на місце. Варто зрозуміти, що найчастіше забруднює поверхні. Для цих предметів потрібно передбачити доступні місця зберігання.