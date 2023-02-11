Что сделать, чтобы одежда во время стирки не потеряла цвет: эти способы точно помогут

Часто случается, когда новая вещь после стирки теряет цвет, бледнеет да еще и окрашивает другие изделия. Чтобы этого избежать, можно обрабатывать ткань перед стиркой специальным раствором или использовать специальные лайфхаки, которые сохранят ткань.

Выверните одежду наизнанку

Перед стиркой выверните одежду наизнанку. Трение может повредить одежду и привести к потере цвета. По той же причине не забывайте застегивать молнию и пуговицы на всей одежде.

Используйте белый уксус

Такое средство гарантирует, что ваша одежда не потеряет цвет и будет оставаться чистой и яркой. Необходимо добавить 1/2 стакана уксуса в стиральную машину. Запах уксуса исчезнет, когда одежда высохнет.

Замочите цветную одежду в соли

Соль поможет, чтобы одежда не потеряла свой цвет во время любой стирки. Насыпьте небольшой стакан соли в миску с водой и помешивайте, пока она не растворится. Затем замочите цветную одежду на 1–2 часа и продолжите обычный цикл стирки.

Стирайте в холодной воде

Для стирки одежды используйте холодную воду. Таким образом, ваша одежда сохранит свой цвет и яркость. Горячая вода может обесцветить ткань и "покрасить" другую одежду.

Используйте специальный порошок

Выбор стирального средства может также повлиять на состояние одежды. Некоторые порошки могут оставлять следы на одежде, из-за чего они выглядят тусклыми.

Выбирайте стиральное средство, разработанное специально для цветной или темной одежды. Оно отлично выстирает одежду и сделает ее яркой.