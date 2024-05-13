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Как быстро нарезать идеально ровные ломтики сыра без ножа: видео лайфхака

Понедельник 13 мая 2024 18:45
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Как быстро нарезать идеально ровные ломтики сыра без ножа: видео лайфхака Как нарезать сыр без ножа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Нарезать сыр вручную не всегда выходит удачно. В частности, кусочки могут получаться не ровными: слишком толстыми или тонкими. Однако есть лайфхак, как это сделать легко без ножа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Как можно нарезать сыр

Если для сырной тарелки вам нужна идеальная вырезка сыра, то используйте этот способ.

Кухонные "гаджеты" скрывают в себе много не прямых функций.

Американская кулинарка Белла показала, как можно использовать картофелечистку Такой метод позволяет совсем отказаться от традиционного ножа.

В частности, она показала, как нарезает твердый сыр картофелечисткой. В результате без труда она получила идеально ровный ломтик сыра.

"Как человек, который ест много тостов с сыром, я могу подтвердить, что это самый лучший способ нарезать сыр", - отметила она.

К тому же, если у вас нет картофелечистки, то можно использовать лезвие для слайсов на обычной терке.

К тому же нарезать сыр можно с помощью зубной нити.

Оторвите нитку длиннее, чем ваш сыр. Произведите нитью по воображаемой линии разреза.

@paperbelle Replying to @Teighan as someone who consumes a lot of cheese on toast, i can confrim that this is the ultimate way to slice cheese #lifehack #cheeseontoast #tryit original sound - Bella Honest Paper

Раньше мы сообщали, где лучше хранить дома сыр, чтобы он был свежим и не плесневел.

Также мы писали, какие сыры лучше всего подходят для пиццы.

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