Как быстро нарезать идеально ровные ломтики сыра без ножа: видео лайфхака
Нарезать сыр вручную не всегда выходит удачно. В частности, кусочки могут получаться не ровными: слишком толстыми или тонкими. Однако есть лайфхак, как это сделать легко без ножа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Как можно нарезать сыр
Если для сырной тарелки вам нужна идеальная вырезка сыра, то используйте этот способ.
Кухонные "гаджеты" скрывают в себе много не прямых функций.
Американская кулинарка Белла показала, как можно использовать картофелечистку Такой метод позволяет совсем отказаться от традиционного ножа.
В частности, она показала, как нарезает твердый сыр картофелечисткой. В результате без труда она получила идеально ровный ломтик сыра.
"Как человек, который ест много тостов с сыром, я могу подтвердить, что это самый лучший способ нарезать сыр", - отметила она.
К тому же, если у вас нет картофелечистки, то можно использовать лезвие для слайсов на обычной терке.
К тому же нарезать сыр можно с помощью зубной нити.
Оторвите нитку длиннее, чем ваш сыр. Произведите нитью по воображаемой линии разреза.
@paperbelle Replying to @Teighan as someone who consumes a lot of cheese on toast, i can confrim that this is the ultimate way to slice cheese #lifehack #cheeseontoast #tryit original sound - Bella Honest Paper
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