Как самостоятельно снять гель-лак: действенные способы без вреда ногтям

Каждая женщина любит ухоженные и привлекательные на вид ногти. Если вы регулярно делаете гель-лак, то знаете, что нужно следить за его состоянием и своевременно менять. Однако может случиться так, что ногти уже отросли, а записаться к мастеру нет возможности.

Как снять покрытие на ногтях самостоятельно в домашних условиях - читайте ниже в материале Styler.

Ацетон спешит на помощь

Конечно, этот метод не рекомендуют использовать слишком часто, ведь ацетон может пересушивать кожу, приводить к появлению белых пятен на ногтях. Однако когда нужно срочно снять лак, смело берите его.

Для того чтобы снять лак с помощью ацетона, возьмите:

ацетон

фольгу

ватные диски

любой питательный крем

С помощью обыкновенной пилочки удалите наибольшее количество слоя гель-лака. Делайте это нерезкими движениями, чтобы не повредить ногтевую пластину, расположенную под самым лаковым покрытием.

Из ватных дисков вырежьте небольшие кусочки по размеру ногтя, чтобы кожа на пальцах меньше контактировала с ацетоном. А кожу вокруг ногтя смажьте питательным или увлажняющим кремом.

Как снять гель-лак в домашних условиях (фото: Freepik)

Намочите диски в ацетон и заверните в них ногти, а сверху наденьте фольгу. Таким образом, создастся парниковый эффект. Подождите 15-20 минут.

Затем снимите фольгу вместе с ватой, на ней должен остаться гель-лак. Если с первого раза не получилось, используйте апельсиновую палочку для устранения кутикулы, поддевая лак из ногтевой пластины.

Нельзя снимать все колпаки из фольги сразу. Как бы быстро вы ни работали, времени, в течение которого размягченный компрессом лак будет контактировать с воздухом, будет вполне достаточно для того, чтобы покрытие снова затвердело.

Методы из народа

Народные средства не всегда действенны, однако в этом случае они не принесут никакого вреда. Возьмите миску с горячей водой. В воду добавьте несколько капель моющего средства и одну столовую ложку соли.

Опустите пальцы в воду и подождите 15 минут. В течение этого времени лак должен немного размягчиться. Затем вы сможете легко убрать его с помощью деревянной палочки.

Если не хотите морочить голову ни народными методами, ни домашними экспериментами, можно просто приобрести специальное средство для снятия гель-лака. Он похож на ацетон, однако имеет значительно более сильное влияние на такой тип покрытия.

Как снять гель-лак в домашних условиях (фото: Freepik)

Чего делать точно нельзя

Спиливание. Вместе с гель-лаком вы можете снять слой ногтевой пластины, что приведет к болезненным ощущениям и деформации пластины.

Снятие без размягчения. Если потянуть за лаковый слой, он возьмет с собой крайний слой ногтевой ткани. Незаметные глаза трещины станут достаточно ощутимыми, болезненными и просто некрасивыми.