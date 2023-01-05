Як самостійно зняти гель-лак: дієві способи без шкоди нігтям

Кожна жінка любить доглянуті та привабливі на вигляд нігті. Якщо ви регулярно робите гель-лак, то знаєте, що потрібно стежити за його станом і вчасно змінювати. Проте може трапитися так, що нігті вже відросли, а записатися до майстра немає можливості.

Як зняти покриття на нігтях самостійно в домашніх умовах - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ацетон поспішає на допомогу

Звичайно, цей метод не рекомендують використовувати дуже часто, адже ацетон може пересушувати шкіру, призводити до появи білих плям на нігтях. Проте коли потрібно терміново зняти лак, сміливо беріть саме його.

Для того, щоб зняти лак за допомогою ацетону, візьміть:

ацетон

фольгу

ватні диски

будь-який живильний крем

За допомогою звичайної пилочки видаліть максимальну кількість шару гель-лаку. Робіть це нерізкими рухами, щоб не пошкодити нігтьову пластину, яка розміщена під самим лаковим покриттям.

З ватних дисків виріжте невеликі шматочки за розміром нігтя, щоб шкіра на пальцях менше контактувала з ацетоном. А шкіру навколо нігтя змастіть живильним або зволожувальним кремом.

Як зняти гель-лак в домашніх умовах (фото: Freepik)

Намочіть диски в ацетон і загорніть в них нігті, а зверху надіньте фольгу. Таким чином створиться парниковий ефект. Зачекайте 15-20 хвилин.

Потім зніміть фольгу разом з ватою, на ній повинен залишитися гель-лак. Якщо з першого разу не вийшло, використовуйте апельсинову паличку для усунення кутикули, підчіплюючи лак з нігтьової пластини.

Не можна знімати всі ковпаки з фольги відразу. Як би швидко ви не працювали, часу, протягом якого розм'якшений компресом лак буде контактувати з повітрям, буде цілком достатньо для того, щоб покриття знову затверділо.

Методи з народу

Народні засоби не завжди дієві, проте в цьому випадку вони не принесуть ніякої шкоди. Візьміть миску з гарячою водою. У воду додайте кілька крапель засобу для миття посуду та одну столову ложку солі.

Опустіть пальці в воду і почекайте 15 хвилин. Протягом цього часу лак повинен трохи розм'якнути. Потім ви зможете легко прибрати його за допомогою дерев'яної палички.

Якщо не хочете морочити голову ні народними методами, ні домашніми експериментами, можна просто придбати спеціальний засіб для зняття гель-лаку. Він подібний до ацетону, проте має значно сильніший вплив на такий тип покриття.

Як зняти гель-лак у домашніх умовах (фото: Freepik)

Чого робити точно не можна

Спилювання. Разом з гель-лаком ви можете зняти шар нігтьової пластини, що призведе до болючих відчуттів і до деформації пластини.

Зняття без розм'якшення. Якщо потягнути за лаковий шар, він візьме з собою і крайній шар нігтьової тканини. Непомітні оку тріщини стануть досить відчутними, болісними та просто негарними.