Законные доплаты за службу. Как насчитывают пенсии военным и кто может получить надбавку

В Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Но всеобщая процедура начисления суммы не отличается от процедуры для других граждан.

Какие доплаты могут получать военнослужащие - читайте ниже в материале Styler.

Как определяют размер пенсии

На сумму пенсии, которую вы будете получать, влияют два фактора: трудовой стаж и размер заработной платы, которую вы получали в течение работы.

Формула расчета такова: средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент = пенсия.

Значение переменных в данной формуле:

размер средней заработной платы - показатель средней зарплаты в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы

- показатель средней зарплаты в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы индивидуальный коэффициент зарплаты - сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы.

- сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы. коэффициент страхового стажа - количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. Фактически количество лет стажа необходимо умножить на 0,01

Важно: один год стажа дает всего 1% к пенсии, а личный коэффициент можно увеличить в три-пять раз.

Рассчитаем пенсию для трех пенсионеров с одинаковым стажем - 35 лет, однако они имеют разные личные коэффициенты: 0,5, 1 и 3.

Согласно аналитике Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета пенсии составляет 13 423,28 гривны.

То есть наша математика такова: 13 423,28 (средняя зарплата по состоянию на 2023 год) х 35 лет (стаж) х 0,5 (личный коэффициент в первом случае) = 2349 гривен пенсия.

Используя такой же метод подсчета, видим, что пенсия по коэффициенту 1 - 4 698 гривен, за 3 - 14 094 гривен.

Какие надбавки могут получать военные

Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрена сумма доплаты людям, имеющим статус УБД в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Доплата устанавливается вне зависимости от вида пенсии. Размер прожиточного минимума сегодня составляет 2 589 гривен, следовательно, размер указанной надбавки - 647,25 гривны.

А общий размер пенсии со всеми надбавками у участника боевых действий не может быть ниже 210% указанного прожиточного минимума, то есть не ниже 5 4 36 гривен.

Какие еще надбавки могут получать украинцы

За донорство

Такая надбавка составляет 10% от прожиточного минимума, то есть примерно 258,90 грн. Однако следует понимать, что прибавку за донорство могут получить те, кто имеет статус Почетного донора.

Чтобы его получить, нужно сдать 40 раз максимальную допустимую дозу крови или 60 раз максимальную допустимую дозу плазмы крови.

За дополнительный стаж

В Пенсионном фонде Украины указывают, что размер такой доплаты не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность составляет 2 093 гривны. Итак, размер доплаты - 20,93 гривны.

Эта сумма прилагается за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. То есть если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще +5 лет, то его доплата будет составлять 104,65 гривны.

За детей

Если пенсионер содержит детей в возрасте до 18 лет, ему будут доплачивать по 150 гривен за ребенка. На такую надбавку могут рассчитывать те, кто получает пенсию по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

Для получения надбавки необходимо подать заявление в отделение ПФУ по месту получения пенсии, документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст ребенка, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

За возраст

Пенсионеры от 70 лет получают 300 гривен надбавки, от 75 до 80 лет - 456 гривен, а пенсионерам старше 80 лет доплачивают по 579 гривен. Такие доплаты являются ежемесячными с момента наступления определенного возраста.