Газ в Украине дорожает третий месяц подряд: сколько стоит топливо

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за сентябрь 2023 года. Стоимость составила 14 850 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 18,8% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства .

Таким образом, газ дорожает третий месяц подряд. Однако за последний год цена опустилась в 2,7 раза.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года в Европе упали, и в настоящее время рынок прогнозирует уровень около 50 евро/МВтч (около 550 долларов за тысячу кубометров) зимой 2023-2024 годов, что представляет собой снижение на 30% по сравнению с зимой 2022-2023 годов.

Уровень заполненности газовых хранилищ в странах ЕС хранилищ 16 августа достиг 90,1%. Цель ЕС, поставленная для достижения этого показателя к 1 ноября, превышена на 2,5 месяца раньше.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров. На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.