Как правильно и безопасно топить печь: советы, которые могут спасти жизнь
Многие украинцы, проживающие в частных домах, используют сегодня для обогрева печное отопление. Но топить печь нужно правильно, чтобы не навредить себе и окружающим.
Важные правила при использовании в быту этого способа обогрева напомнили в ГСЧС, пишет РБК-Украина.
Как правильно и безопасно топить печь
Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Очищайте дымоходы.
На полу перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50 на 70 сантиметров.
Не пользуйтесь легковоспламеняющимися жидкостями для разжигания печей. А также не размещайте их непосредственно перед топочным отверстием.
Не сушите и не складывайте на печах: одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы.
Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
Также ни в коем случае не пользуйтесь открытым огнем для освещения помещения. Для этой цели наиболее безопасно и эффективно использовать электрические фонари.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям.
Ранее полицейские обратились к украинским водителям из-за отключения электроэнергии.
Также читайте о вещах, которые помогут обезопаситься на дорогах в темноте.