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Как правильно и безопасно топить печь: советы, которые могут спасти жизнь

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 04:00
Как правильно и безопасно топить печь: советы, которые могут спасти жизнь Печь нужно топить правильно (фото: pixabay.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Многие украинцы, проживающие в частных домах, используют сегодня для обогрева печное отопление. Но топить печь нужно правильно, чтобы не навредить себе и окружающим.

Важные правила при использовании в быту этого способа обогрева напомнили в ГСЧС, пишет РБК-Украина.

Как правильно и безопасно топить печь

Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Очищайте дымоходы.

На полу перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50 на 70 сантиметров.

Не пользуйтесь легковоспламеняющимися жидкостями для разжигания печей. А также не размещайте их непосредственно перед топочным отверстием.

Не сушите и не складывайте на печах: одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы.

Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Также ни в коем случае не пользуйтесь открытым огнем для освещения помещения. Для этой цели наиболее безопасно и эффективно использовать электрические фонари.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям.

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