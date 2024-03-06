Как развить мышление изобилия: полезные советы

Как развить мышление изобилия

Не существует людей умных или глупых - есть только те, кто раскрыл свой потенциал, и те, кто этого не сделал. Речь идет о том, чтобы постоянно улучшать свои навыки, пробовать снова и снова, не бояться трудностей и получать удовольствие от процесса.

Дефицитное мышление

"Богатые остаются богатыми, а я останусь на этом уровне навсегда"

"Я не буду помогать коллеге с идеями, вдруг он получит повышение"

"Ты или победитель, или проигравший, иначе быть не может. Так все работает"

"А если я упустю важный случай?"

"Не всем дано быть богатыми, прими это"

Как реагирует наш мозг?

Когда мы ощущаем острую нехватку, активируется миндалевидное тело – часть мозга, связанная с эмоциями, в частности страхом. У нас повышается бдительность.

Когда миндалина находится в состоянии повышенной готовности, она запускает гормоны стресса.

Эти гормоны вводят наше тело в состояние тревоги и ужаса. Это состояние сильной тревожности мешает нам мыслить четко и принимать обоснованные решения. Мозг начинает работать сверхурочно, чтобы справиться с мнимой нехваткой ресурсов, и эта усталость способствует психическому истощению.

В конце концов, что мы имеем?

Повышенное состояние тревоги, вызванное мышлением о том, чего не хватает, нарушает когнитивные функции, усложняет четкое мышление и принятие рациональных решений.

Решения, обусловленные страхом, могут создать негативную спираль, что приведет к большему стрессу и вызовам, а не эффективным решениям.

Когда мы чрезмерно зациклены, мы смотрим на мир, как через шоры, полностью игнорируя потенциальные возможности и другую перспективу.

Как развить мышление изобилия (фото: Freepik)

Осведомленность

Обращай внимание на свои мысли и реакции, особенно в тех областях, где обычно возникают мысли по поводу острой нехватки. Спрашивай себя, действительно ли твои действия вызваны потребностью, или страх перед недостатком взял над тобой верх и влияет на твое решение.

Благодарность

Поставь себе три будильника благодарности на каждый день. Цель состоит в том, чтобы ты регулярно думала о том, за что ты благодарна и признавала то ценное, что уже есть в твоей жизни.

Язык и мнения

Вместо того чтобы говорить "У меня не хватает времени" или "Я не могу себе этого позволить", переформулируй свои слова так, чтобы сосредоточиться на достатке.

Например, замени "Мне никогда не хватит денег на мои нужды" на "У меня есть все ресурсы, необходимые для удовлетворения потребностей".

Сотрудничество

Различные взгляды и навыки способствуют инновационным решениям. Более того, много возможностей в жизни довольно часто приходит к нам от других людей. К кому они идут? К человеку, активно делящемуся с другими.

Мышление роста

Культивируй мышление роста, принимая тот факт, что наша жизнь - это путь обучения. Где каждая проблема - это уровень, как в игре, который нужно пройти, а не непреодолимое препятствие на твоем пути.