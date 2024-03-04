Как научиться прощать себя и наладить здоровые отношения с миром

Простить себя за определенные действия иногда бывает довольно сложно, ведь у каждого из нас есть внутренний конфликт или конфликт с другими. Он может не проявляться очевидно, но дает о себе знать в критических ситуациях.

О том, как в конце концов простить за все, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Ее поддержка" в Instagram.

Как научиться прощать себе

Наш мозг работает так, что в каждый момент времени вы принимаете лучшее решение из всех доступных. Вы можете мысленно возвращаться к тому моменту, анализировать, как могли поступить иначе, но на самом деле это уже сейчас, с новой доступной вам информацией и последствиями, вы пришли к этому мнению. Если вы тогда не сделали этого - значит, не могли.

Если у вас есть возможность вернуться к этой теме и обсудить ее с человеком, например, которого вы оскорбили, сделайте это. Попросите прощения еще раз, выясните, как можно исправить ситуацию, чтобы вы оба почувствовали облегчение.

Если вы были грубыми, агрессивными или несправедливыми по отношению к кому-то, то это не делает вас сразу плохим человеком. Иногда мы проживаем сложные моменты, когда невмоготу сдержать свои эмоции, и можем срываться на людей, не имеющих никакого отношения к этому. Наше состояние не оправдывает наши поступки, но не стоит постоянно упрекать себя в этом.

Важно разделять, действительно ли это повторяется снова и снова, и нужно что-то исправлять, или это единичный случай, где достаточно признать свою ошибку, по возможности извиниться.

Как научиться прощать себе (фото: Freepik)

Когда речь идет о потере близких, то люди проживают очень сложные эмоции и состояния, могут винить себя в произошедшем. Каждый имеет право прожить эту потерю, чувство вины, но важно не застрять в нем.

Вина - это о бессилии и нехватке контроля, когда кажется, что уже ничего нельзя сделать. Но всегда можно найти то, что вы контролируете. Спросите себя, что вы можете сделать сейчас, чтобы облегчить этот процесс и направить свои чувства в продуктивное русло?

Что делать, чтобы простить себя за все

Чтобы помочь себе справиться с этими эмоциями, можно попробовать написать письмо человеку, из-за которого вы чувствуете вину перед собой. Или написать себе обратное письмо от этого человека - их не нужно посылать.

Попытайтесь ответить себе честно, почему в тот момент вы действовали именно так, что вас побуждало к тому, какой информации не хватало, чтобы принять решение, которое сейчас кажется лучшим.

Тогда вы можете проанализировать последствия и выяснить, как не допустить этого снова.

Например, написать список того, чему вас научила эта ситуация: "Это научило меня тщательнее подбирать слова, когда я слишком эмоциональна", "Это помогло мне понять, что я должен внимательно выслушать партнера, прежде чем принять решение".