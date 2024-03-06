Як розвинути мислення достатку: корисні поради

Кожен з нас може досягти успіху, розвиваючи мислення достатку та зростання, варто лише знати, що розвивати і на що звертати увагу.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медіа-простір Wellcoast в Instagram.
Не існує людей розумних чи дурних - є тільки ті, хто розкрив свій потенціал, і ті, хто цього не зробив. Йдеться про те, щоб постійно покращувати свої навички, пробувати знов і знов, не боятися труднощів та отримувати задоволення від процесу.
Коли ми відчуваємо гостру нестачу, активується мигдалеподібне тіло - частина мозку, повʼязана з емоціями, зокрема страхом. У нас підвищується пильність.
Коли мигдалина знаходиться в стані підвищеної готовності, вона запускає гормони стресу.
Ці гормони вводять наше тіло в стан тривоги та страху. Цей стан сильної тривожності заважає нам мислити чітко та ухвалювати обґрунтовані рішення. Мозок починає працювати понаднормово, щоб впоратися з уявною нестачею ресурсів, і ця втома сприяє психічному виснаженню.
Підвищений стан тривоги, спричинений мисленням про те, чого не вистачає, порушує когнітивні функції, ускладнює чітке мислення та ухвалення раціональних рішень.
Рішення, зумовлені страхом, можуть створити негативну спіраль, що призведе до більшого стресу та викликів, а не ефективних рішень.
Коли ми надмірно зациклені, ми дивимося на світ, немов через шори, повністю ігноруючи потенційні можливості та іншу перспективу.
Як розвинути мислення достатку (фото: Freepik)
Звертай увагу на свої думки та реакції, особливо в тих сферах, де зазвичай виникають думки щодо гострої нестачі. Запитуй себе, чи справді твої дії викликані потребою, чи це страх перед нестачею взяв над тобою верх і впливає на твоє рішення.
Постав собі три будильники вдячності на кожен день. Мета полягає в тому, щоб ти регулярно думала про те, за що ти вдячна та визнавала те цінне, що вже є у твоєму житті.
Замість того, щоб говорити "У мене не вистачає часу" або "Я не можу собі цього дозволити", переформулюй свої слова так, щоб зосередитися на достатку.
Наприклад, заміни "Мені ніколи не вистачить грошей на мої потреби" на "У мене є всі ресурси, необхідні для задоволення потреб".
Різні погляди та навички сприяють інноваційним рішенням. Ба більше, багато можливостей у житті досить часто приходить до нас від інших людей. До кого вони йдуть? До людини, яка активно ділиться з іншими.
Культивуй мислення зростання, приймаючи той факт, що наше життя - це шлях навчання. Де кожна проблема - це рівень, як у грі, який потрібно пройти, а не непереборна перешкода на твоєму шляху.
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