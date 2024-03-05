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Как увеличить уровень гормонов счастья: самые простые способы

Вторник 05 марта 2024 20:31
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Как увеличить уровень гормонов счастья: самые простые способы Как увеличить уровень гормонов счастья (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Юрий Габорец

Гормоны счастья нам необходимы, чтобы мы испытывали радость от жизни и энергии. Это окситоцин, эндорфин, серотонин, дофамин. Без достаточного количества этих гормонов мы чувствуем усталость, раздражение и нежелание что-либо делать.

Как можно увеличить уровень гормонов счастья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео врача Юрия Габорца в Instagram.

Специалист объясняет, что в условиях хронического стресса, сначала нужно подавить гормоны стресса - это кортизол. В этом помогут упражнения на мышцы - приседания, физическая работа, ходьба.

Производство эндорфинов, серотонина и окситоцина очень зависит от нашей повседневной жизни. Врач перечислил, что поможет этим гормонам вырабатываться в нормальном количестве:

  • Здоровый сон
  • Прогулки на природе в солнечную погоду
  • Заниматься любимыми делами
  • Обнимать родных
  • Завести домашнее животное
  • Улыбка
  • Делать добро для других и не ждать благодарности
  • Употреблять черный шоколад
  • Делать для себя маленькие удовольствия
  • Купить то, что давно хотелось - что-то съесть или какую-нибудь вещь

Также врач советует не срываться на близких людях и научиться переключать тумблер.

"Счастье в наших глазах. Если трудно самому справиться со стрессом, то стоит обратиться к психологу или психиатру. Иногда и антидепрессанты помогут, только их должен назначать врач, потому что их нужно потом под контролем отменять, чтобы не было падения либидо. У вас есть время изменить жизнь, чтобы вам нравилось", - отмечает Юрий Габорец.

Раньше мы писали о неожиданном факторе, провоцирующем набор веса.

А еще рассказывали о том, как с помощью питания сбалансировать женские гормоны.

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