Страх - это нормально: медики рассказали, как не потерять выдержку во время ракетных ударов

Города Украины подверглись массированным ракетным обстрелам и налетам дронов-камикадзе. Атаки, а также многочасовые тревоги, спровоцировали у некоторых людей чувства, схожие с теми, что были в начале полномасштабного вторжения - растерянность, страх и панику.

В Министерстве охраны здоровья подготовили рекомендации о том, как не потерять выдержку и самообладание в опасных ситуациях.

Будьте готовы вовремя и адекватно, без паники реагировать на угрозу. Помните, что война продолжается и обстрелы могут повториться. Мощность и регулярность атак может быть разной, но важно быть готовыми без паники реагировать на угрозы.

Придерживайтесь правил безопасности, соберите "тревожный рюкзак". Услышав сигнал тревоги, обязательно направляйтесь в укрытие. Тревожные рюкзаки должны быть всегда наготове - у каждого члена семьи свой. Регулярно пересматривайте и наполняйте рюкзаки.

Продумайте возможные маршруты эвакуации. Продумайте заранее маршруты эвакуации из тех мест, где вы находитесь или можете находиться, в зависимости от ситуации. Следите внимательно за информацией от представителей власти.

Заранее изучите маршрут к безопасному месту. Маршрут к безопасному месту должен быть известным. Просчитайте время к укрытию из мест, которые вы регулярно посещаете. Сделайте это вместе с ребенком, пожилыми родственниками. Если едете в другой район или город - изучите карту укрытий поблизости.

Научитесь понимать себя, не блокируйте эмоции. Позвольте себе чувствовать и проявлять настоящие (а не спровоцированные извне) эмоции. Сдерживая их, вы мешаете им выполнять функцию разгрузки психики. Помните, что человек может быть спокойным в любой ситуации - даже в эпицентре катастрофы.

Примите, что страх - это нормально. Страх - это по сути система оповещения об угрозе. Не бойтесь бояться, но помните, что страх (как и любая другая эмоция) должен вам помогать, а не наоборот.

Обращайтесь за помощью. Не доводите вашу психику до тяжело состояния и обращайтесь за помощью к специалистам, если это необходимо. Иногда достаточно проработать ситуацию, чтобы справиться с проблемами.

Не откладывайте жизнь на "после войны". Помните, что, превращаясь из мирной в военную, жизнь не исчезает, а только лишь меняется. Значит, нужно продолжать жить, заботиться друг о друге и о себе. В каждый момент жизни и именно там, где вы находитесь сейчас.

Отнеситесь к испытаниям, как к опыту. Сталкиваясь с различными испытаниями, мы имеем возможность проявить новые качества и превратить свой опыт в достояние. Испытания дают шанс для личностного роста. А общенациональные - для взросления нации.