Как разморозить мясо за считанные минуты: топ-5 быстрых способов

Хранение в морозильнике мяса продлевает его срок годности и помогает сохранить вкус и содержание питательных веществ. Но иногда так случается, когда нужно разморозить мясо экстремально быстро. В этом случае вам поможет несколько простых способов.

Как быстро разморозить мясо

Горячая вода

Для размораживания мяса важно нагреть воду на медленном огне. Как только вы увидите, что образуются пузырьки, выключите огонь.

Затем поместите замороженное мясо в герметичный пакет на молнии или хорошо завязанный полиэтиленовый пакет, чтобы вода не проникла в упаковку. После этого положите его в воду на 20 минут.

Холодная вода

Поместите мясо в герметичный пакет с застежкой, затем в миску с холодной водой и оставьте на несколько часов. Если вы хотите ускорить процесс, добавьте несколько капель уксуса.

Уксус

Необходимо извлечь замороженное мясо из упаковки, полейте его уксусом и оставьте на 15 минут. Затем промойте водой и приготовьте.

Холодильник

Мясо и птицу не стоит размораживать при комнатной температуре - наружная поверхность нагревается быстрее внутренней и способствует росту бактерий.

Поэтому самое безопасное место для размораживания всех видов мяса - в холодильнике.

Положите пакет с мясом на тарелку, чтобы собрать жидкость, и держите его в нижней части холодильника. Время размораживания в холодильнике зависит от количества мяса.

Мультиварка

Использовать для размораживания можно и мультиварку. Перед тем, как размораживать мясо, его нужно избавить от упаковки и положить в чашу.

Установите режим "Пар" и установите время 8-9 минут. Этого должно хватить.

Опасность неправильного размораживания мяса

Неправильное размораживание мяса увеличивает риск заболеваний пищевого происхождения. Поэтому не стоит экономить время на размораживании мяса.

В частности, потратив несколько лишних минут можно снизить вероятность болезней пищевого происхождения и сократить количество пищевых отходов.