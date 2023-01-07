Промойте мясо уксусом перед приготовлением и вы избавитесь от серьезной проблемы

Мясо - это продукт незаменимый в питании. Например, курица является отличным источником белка и питательных веществ и содержит мало вредных жиров. Однако для здорового питания недостаточно есть только курицу. Также важно подготовить мясо таким образом, чтобы ограничить развитие вредных веществ или бактерий.

Эксперты издания Sante Plus рассказали, что надо сделать, чтобы правильно приготовить мясо и при этом сохранить все его полезные свойства.

Почему мясо нужно мыть уксусом перед приготовлением? Специалисты рекомендуют мыть мясо уксусом, а не водой. Так как бактерии, вызывающие расстройства пищеварения, могут выжить на поверхности мяса, недостаточно промыть мясо водой, потому что бактерии могут очень легко распространяться. Мыть мясо уксусом рекомендуется по нескольким причинам: Уксус убивает бактерии на поверхности мяса. Промывая его уксусом, вы можете снизить риск заражения такими бактериями, как сальмонелла и кишечная палочка coli.

Уксус также может помочь удалить примеси из мяса, такие как грязь и остатки пестицидов.

Уксус может помочь смягчить мясо и сделать его более нежным. Это особенно полезно для слишком сухого или жесткого мяса. Как помыть мясо уксусом? В миске смешайте горячую воду с одной столовой ложкой уксуса на стакан воды.

Поместите мясо в миску и дайте ему пропитаться около 15 минут.

Выньте мясо из миски и промойте его холодной водой, чтобы удалить остатки уксуса.

Обсушите мясо бумажным полотенцем перед подготовкой к приготовлению.