Без очередей и кучи бумаг. Как развестись онлайн в Украине: инструкция

В Украине достаточно широко развиты цифровые технологии, благодаря которым многие государственные процессы можно перенести онлайн. Теперь в интернете можно не только зарегистрировать рождение ребенка или подать заявление на женитьбу, но и расторгнуть брак.

Как развестись онлайн - читайте ниже в материале Styler.

Как подать на развод через ЗАГС

Супруги должны подать онлайн-заявление о расторжении брака через сайт Министерства юстиции Украины.

Для этого необходимо будет предварительно зарегистрироваться и предоставить копии следующих документов:

паспорт каждого из супругов

свидетельство о браке

документ, подтверждающий оплату государственной пошлины

Как развестись онлайн: инструкция в фото (скриншоты: yankiv.com)

С момента подачи заявления должно пройти не менее 30 дней. Когда этот срок истечет, органы ЗАГСа устанавливают дату расторжения брака, на которую пара должна будет приехать для того, чтобы получить свидетельство о расторжении брака.

Как расторгнуть брак в судебном порядке онлайн

Если вы выбрали для себя такой способ прекращения брака, вам нужно подать заявление на развод онлайн через систему "Электронный суд". Предварительно в ней зарегистрируйтесь и оформите электронную цифровую подпись, если еще не сделали этого.

После этого вы сможете заполнить все необходимые документы для возбуждения дела по вашему исковому заявлению, а также уплатить судебный сбор и прикрепить все необходимые приложения.

Когда все данные будут заполнены, система позволит отслеживать состояние рассмотрения вашего дела с возможностью получения соответствующих уведомлений о движении по делу.