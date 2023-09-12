Без очередей и кучи бумаг. Как развестись онлайн в Украине: инструкция
В Украине достаточно широко развиты цифровые технологии, благодаря которым многие государственные процессы можно перенести онлайн. Теперь в интернете можно не только зарегистрировать рождение ребенка или подать заявление на женитьбу, но и расторгнуть брак.
Как развестись онлайн - читайте ниже в материале Styler.
Как подать на развод через ЗАГС
Супруги должны подать онлайн-заявление о расторжении брака через сайт Министерства юстиции Украины.
Для этого необходимо будет предварительно зарегистрироваться и предоставить копии следующих документов:
- паспорт каждого из супругов
- свидетельство о браке
- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины
Как развестись онлайн: инструкция в фото (скриншоты: yankiv.com)
С момента подачи заявления должно пройти не менее 30 дней. Когда этот срок истечет, органы ЗАГСа устанавливают дату расторжения брака, на которую пара должна будет приехать для того, чтобы получить свидетельство о расторжении брака.
Как расторгнуть брак в судебном порядке онлайн
Если вы выбрали для себя такой способ прекращения брака, вам нужно подать заявление на развод онлайн через систему "Электронный суд". Предварительно в ней зарегистрируйтесь и оформите электронную цифровую подпись, если еще не сделали этого.
После этого вы сможете заполнить все необходимые документы для возбуждения дела по вашему исковому заявлению, а также уплатить судебный сбор и прикрепить все необходимые приложения.
Когда все данные будут заполнены, система позволит отслеживать состояние рассмотрения вашего дела с возможностью получения соответствующих уведомлений о движении по делу.
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