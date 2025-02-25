Как разогреть пиццу, чтобы она была будто только что из печи: 4 проверенных способа

Как разогревать пиццу в микроволновой печи

Желательно - никак. Хотя это быстро и удобно, однако такой способ разогрева делает пиццу резиновой, вялой, влажной и невкусной.

Почему же пицца после разогрева в микроволновке становится такой? Все очень просто. Микроволны нагревают еду, заставляя молекулы воды внутри нее вибрировать. Это создает тепло, которое и разогревает продукт. В пицце, особенно в основе и начинке, содержится влага. В микроволновке эта влага начинает испаряться и конденсироваться. Образующийся пар размягчает корочку, делая ее вялой, резиновой и лишенной хруста.

Таким образом, разогревать пиццу в микроволновке опытные кулинары рекомендуют только в том случае, если у вас нет иного выбора. Микроволновка - не лучший метод для разогрева пиццы (иллюстративное фото: Freepik)

Как разогревать пиццу в духовке

Этот метод потребует немного времени, но он не требует особых усилий, поэтому он того стоит.

Разогрейте духовку до 190°C и застелите противень фольгой или пергаментной бумагой. Когда духовка нагреется - поставьте противень в духовку на несколько минут. Затем выложите пиццу на горячий противень. Этот процесс гарантирует, что низ пиццы станет хрустящим, а верх останется расплавленно-сырным. Примерно через 10-15 минут вы получите свежий кусочек карбонары (или любой другой вашей любимой пиццы).

Как разогревать пиццу на плите

Существует два разных подхода к разогреву пиццы на плите: быстрый и медленный.

Для первого метода разогрейте сковороду на среднем огне и положите на сковороду кусочек пиццы. Он должен прогреться почти полностью за 2-5 минут. Чтобы сыр хорошо расплавился, добавьте несколько капель воды на сковороду (подальше от корочки) и накройте крышкой, чтобы пар пропарил верх пиццы.

Метод медленного нагрева - для тех, кто готов подождать ради особо хрустящей корочки. Ваше секретное оружие - чугунная сковорода: она особенно хорошо проводит и удерживает тепло, что является ключевым моментом для избежания размокшего дна пиццы.

Положите кусочек пиццы прямо на сковороду и разогрейте ее, не накрывая крышкой, на средне-слабом огне. Все, что вам нужно сделать, это подождать. В зависимости от мощности вашей плиты, этот процесс займет от 7 до 10 минут. Вы поймете, что пицца готова, когда сыр начнет плавиться и начнут появляться пузырьки. К этому моменту ваша корочка прогреется и, вероятно, будет даже более хрустящей, чем когда пицца была свежей. В духовке вы можете разогреть сразу несколько кусков пиццы (иллюстративное фото: Freepik)

Как разогревать пиццу в аэрофритюрнице

Аэрофритюрница сочетает в себе удобство микроволновки и хрустящую корочку, как после духовки, что делает его одним из самых эффективных методов разогрева кусочка пиццы.

Застелите корзину аэрофритюрницы перфорированной пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой, а затем разогревайте ломтик примерно при 180°C в течение 3-6 минут.

Рекомендация для всех методов разогрева. Достаньте пиццу из холодильника примерно за 15 минут до разогрева, оставив ее при комнатной температуре. Это позволит ей равномернее прогреться.

Выбирайте метод разогрева, который вам нравится, и наслаждайтесь вкусной пиццей, будто только что из печи!

Вас может заинтересовать