Домашняя пицца на бездрожжевом тесте: рецепт вкусного ужина за 35 минут

Эта домашняя пицца готовится всего за 35 минут, что делает ее идеальным вариантом для быстрого обеда или ужина. Пышное тесто, сочный соус и свежие ингредиенты создают непревзойденный вкус, который обязательно понравится всей семье

О том, как приготовить домашнюю пиццу почти за полчаса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".

Что нужно для домашней пиццы

Для того, чтобы приготовить пиццу дома за 35 минут, нужны такие продукты:

мука - 250 г

разрыхлитель - 8 г

соль - 1 ч. л.

сахар - 1 ч. л.

вода - 250 г

оливковое масло - 1 ст. л.

томатный соус - 3 ст. л.

колбаса - по вкусу

сыр - 30-40 г

оливки - по вкусу

Как готовить домашнюю пиццу

Для того, чтобы приготовить домашнюю пиццу, обязательно просейте муку для теста. Благодаря этому основа блюда будет более воздушной. Сразу включите духовку для разогрева до 190 градусов.

Всыпьте в муку разрыхлитель - он поднимет слой теста вместо дрожжей. Также добавьте соль и, для сбалансированного вкуса, сахар.

Перемешайте сухие ингредиенты, после чего влейте к ним воду и растительное масло. Замесите тесто с помощью венчика - масса должна быть эластичной и несколько липкой.

Для выпекания домашней пиццы лучше всего выбирать круглую металлическую форму для выпекания. Ее необходимо смазать растительным маслом.

Вылейте в форму тесто и разровняйте его силиконовой лопаткой. Вылейте на слой теста томатную пасту и размажьте ее ложкой по всей поверхности блюда.



Как готовить домашнюю пиццу (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Поместите смазанную томатной пастой основу для пиццы в духовку на 15 минут. Тем временем подготовьте начинку - нарежьте колбасу и натрите на терке сыр. По желанию в домашнюю пиццу можно добавить помидоры, болгарский перец, оливки и зелень, согласно вкусовым предпочтениям.

Выложите начинку на горячую запеченную основу для пиццы. Верхним слоем должен быть сыр - для золотистой корочки.



Как готовить домашнюю пиццу (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Поместите пиццу в духовку еще на 10 минут. После этого горячее блюдо разрежьте на порционные кусочки - и можно угощаться.