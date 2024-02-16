Как родственникам снять средства с банковской карты умершего: инструкция

Кто и когда может снять такие деньги

Распоряжаться недвижимым или движимым имуществом, денежными средствами на счетах, депозитами и другими активами в банках и финансовых учреждениях, принадлежавших человеку (наследодателю) на момент смерти возможно исключительно после получения права на наследство его наследниками по закону - в порядке очередности или наследниками по завещанию, если таковой был.

То есть, родственники погибшего военного, которые являются его наследниками, смогут получить эти денежные средства на счетах только после того, как они обретут право на наследство.

Как получить наследство

Для этого следует подать заявление о принятии наследства к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя или нахождению его основного имущества в течение шести месяцев с даты смерти.

Нотариус после получения заявления от наследников открывает наследственное дело и определяет круг наследников. И очереди - это родители, второй из супругов и дети. А также наследственную массу - все имеющееся имущество, имущественные права, денежные средства, депозиты в банках, другие активы. Они все распределяются между наследниками и очередями, которые подали заявления на получение наследства.

Когда пройдет шесть месяцев, нотариус выдает наследникам свидетельство о праве на наследство с перечнем распределенного имущества и перешедших в наследство активов. Свидетельство о праве на наследство является основанием для получения средств наследниками со счетов в банке, регистрации движимого или недвижимого имущества.

То есть распоряжаться денежными средствами на счетах умершего лица нельзя, пока наследники не получат свидетельство о праве на наследство.

Когда нужно обратиться в банк

Родственники умершего должны сообщить банку о смерти клиента - для того, чтобы банк заблокировал все расходные операции на счете. Снять эти средства, перевести на другие счета, совершить покупки - до вступления в право наследства нельзя.

Банк должен хранить эти средства на счете погибшего до получения от наследников свидетельства о праве на наследство.