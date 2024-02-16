Як родичам зняти кошти з банківської карти померлого: інструкція

Хто та коли може зняти такі гроші

Розпоряджатися нерухомим або рухомим майном, грошовими коштами на рахунках, депозитами та іншими активами в банках та фінансових установах, які належали людині (спадкодавцю) на момент смерті можливо виключно після набуття права на спадщину його спадкоємцями за законом - в порядку черговості або спадкоємцями за заповітом, якщо такий був.

Тобто, родичі загиблого військового, які є його спадкоємцями зможуть отримати ці грошові кошти на рахунках тільки після того, як вони набудуть права на спадщину.

Як отримати спадщину

Для цього потрібно подати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса за останнім місцем проживання спадкодавця або знаходження його основного майна протягом шести місяців з дати смерті.

Нотаріус після отримання заяви від спадкоємців відкриває спадкову справу та визначає коло спадкоємців І черги - це батьки, другий з подружжя та діти. А також спадкову масу - все наявне майно, майнові права, грошові кошти, депозити в банках, інші активи. Вони всі розподіляються між спадкоємцями І черги, які подали заяви на отримання спадщини.

Коли спливе шість місяців, нотаріус видає спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину з переліком розподіленого майна та активів, які перейшли в спадок. Свідоцтво про право на спадщину є підставою для отримання коштів спадкоємцями з рахунків в банку, реєстрації рухомого або нерухомого майна.

Тобто, розпоряджатися грошовими коштами на рахунках померлої особи не можна, поки спадкоємці не отримають свідоцтво про право на спадщину.

Коли треба звернутися до банку

Родичі померлого мають повідомити банк про смерть клієнта - для того, щоб банк заблокував всі видаткові операції на рахунку. Зняти ці кошти, перевести на інші рахунки, здійснити покупки - до вступу в право спадщини не можна.

Банк має тримати ці кошти на рахунку загиблого до отримання від спадкоємців свідоцтва про право на спадщину.