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Адвокат рассказал, что нужно сделать, если пропустили срок принятия наследства

Понедельник 05 февраля 2024 13:45
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Адвокат рассказал, что нужно сделать, если пропустили срок принятия наследства Что делать, если пропустили срок оформления наследства (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Роман Симутин

Бывают случаи, когда наследник пропускает срок для принятия наследства. В таком случае нужно немедленно восстановить срок и знать, какие необходимы для этого документы.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, куда необходимо обратиться для продления срока получения наследства.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал адвоката Романа Симутина и сайт Министерства юстиции.

Какой срок принятия наследства

Когда в семью приходит горе и внезапно умирает близкий человек, немногие сразу задумываются о надлежащем оформлении наследства.

Поэтому определен срок в 6 месяцев в течение которого следует обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Но жизнь непредсказуема и случается так, что наследники по разным причинам пропускают этот срок.

Что делать

Адвокат отметил, если наследник пропустил шестимесячный срок, то он считается не принявшим наследство.

Как следствие - имущество переходит к территориальной общине.

В таком случае следует обратиться в суд о предоставлении дополнительного срока для принятия наследства.

Однако вам нужно доказать причины и они должны быть уважительными. То есть они должны быть связаны с объективными непреодолимыми и существенными трудностями для наследника.

"Если вы заявите, что просто не знали о смерти наследодателя - вы проиграете суд" - говорит Роман Симутин.

В частности, при условии совместного проживания с наследодателем, хотя вы и пропустили срок, однако наследие считается принятым автоматически.

Факт проживания нужно будет подтверждать - доказательствами могут быть справки из сельского совета, ЖЭКа или ОСББ о проживании с наследодателем.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменились правила оформления наследства.

Также мы писали, почему мужчины массово начали переоформлять свое имущество на жен и чем это опасно.

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