Адвокат рассказал, что нужно сделать, если пропустили срок принятия наследства
Бывают случаи, когда наследник пропускает срок для принятия наследства. В таком случае нужно немедленно восстановить срок и знать, какие необходимы для этого документы.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, куда необходимо обратиться для продления срока получения наследства.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал адвоката Романа Симутина и сайт Министерства юстиции.
Какой срок принятия наследства
Когда в семью приходит горе и внезапно умирает близкий человек, немногие сразу задумываются о надлежащем оформлении наследства.
Поэтому определен срок в 6 месяцев в течение которого следует обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Но жизнь непредсказуема и случается так, что наследники по разным причинам пропускают этот срок.
Что делать
Адвокат отметил, если наследник пропустил шестимесячный срок, то он считается не принявшим наследство.
Как следствие - имущество переходит к территориальной общине.
В таком случае следует обратиться в суд о предоставлении дополнительного срока для принятия наследства.
Однако вам нужно доказать причины и они должны быть уважительными. То есть они должны быть связаны с объективными непреодолимыми и существенными трудностями для наследника.
"Если вы заявите, что просто не знали о смерти наследодателя - вы проиграете суд" - говорит Роман Симутин.
В частности, при условии совместного проживания с наследодателем, хотя вы и пропустили срок, однако наследие считается принятым автоматически.
Факт проживания нужно будет подтверждать - доказательствами могут быть справки из сельского совета, ЖЭКа или ОСББ о проживании с наследодателем.
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