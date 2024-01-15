ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Адвокат рассказал, как оформить наследство, если нет документов на имущество

Понедельник 15 января 2024 18:48
UA EN RU
Адвокат рассказал, как оформить наследство, если нет документов на имущество Как оформить наследство, если нет документов на имущество (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Роман Симутин

Почти каждому приходилось, а может, еще придется оформлять наследство от близких людей. Довольно часто в этом случае возникают проблемы с оформлением домов, относительно которых нет документов, подтверждающих право собственности. Следует знать, как действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Что делать

Эксперт говорит, что необходимо собрать пакет документов и предъявить в суд иск о признании права собственности на наследственное имущество.

В частности, понадобятся:

  • копия свидетельства о смерти наследодателя
  • копии документов, подтверждающих факт, что вы являетесь наследником
  • копии документов, подтверждающих факт принятия вами наследства (например, копия заявления о принятии наследства)
  • документы, из которых усматривается принадлежность имущества наследодателю, например выписка из домовой книги

Также иск следует предъявлять к другим наследникам. В случае же отсутствия таких, ответчиком будет орган местного самоуправления, который может получить права на наследство.

Адвокат отметил, что после удовлетворения вашего иска можно зарегистрировать свое право собственности на наследственное имущество в государственном реестре на основании решения суда.

Добавим, что свидетельство о смерти наследодателя - это документ, в котором обязательно указывается место, дата и причина смерти человека, о чем и отражено в государственном реестре.

При наличии паспорта и документов, подтверждающих родственные связи с наследодателем, наследник имеет законное право обратиться в органы регистрации актов гражданского состояния с просьбой предоставить свидетельство о смерти наследодателя. Обычно свидетельство о смерти наследодателя могут получить близкие родственники (супруг, жена, дети, родители).

Ранее адвокат рассказывал, законны ли повестки, врученные в спортзалах и на улицах.

Также мы писали, как получить наследство в Украине без возвращения из-за границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
дім документи