Адвокат рассказал, как оформить наследство, если нет документов на имущество
Почти каждому приходилось, а может, еще придется оформлять наследство от близких людей. Довольно часто в этом случае возникают проблемы с оформлением домов, относительно которых нет документов, подтверждающих право собственности. Следует знать, как действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.
Что делать
Эксперт говорит, что необходимо собрать пакет документов и предъявить в суд иск о признании права собственности на наследственное имущество.
В частности, понадобятся:
- копия свидетельства о смерти наследодателя
- копии документов, подтверждающих факт, что вы являетесь наследником
- копии документов, подтверждающих факт принятия вами наследства (например, копия заявления о принятии наследства)
- документы, из которых усматривается принадлежность имущества наследодателю, например выписка из домовой книги
Также иск следует предъявлять к другим наследникам. В случае же отсутствия таких, ответчиком будет орган местного самоуправления, который может получить права на наследство.
Адвокат отметил, что после удовлетворения вашего иска можно зарегистрировать свое право собственности на наследственное имущество в государственном реестре на основании решения суда.
Добавим, что свидетельство о смерти наследодателя - это документ, в котором обязательно указывается место, дата и причина смерти человека, о чем и отражено в государственном реестре.
При наличии паспорта и документов, подтверждающих родственные связи с наследодателем, наследник имеет законное право обратиться в органы регистрации актов гражданского состояния с просьбой предоставить свидетельство о смерти наследодателя. Обычно свидетельство о смерти наследодателя могут получить близкие родственники (супруг, жена, дети, родители).
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