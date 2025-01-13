Как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая Нейтри в фильме "Аватар" (фото)

Биография Зои Салданы

Одна из самых известных голливудских актрис родилась 19 июня 1978 года в городе Пассейк, штат Нью-Джерси, в семье выходцев из Доминиканской Республики. Ее полное имя - Зойо Ядира Салданья Назарио (Zoë Yadira Zaldaña Nazario). Когда Зое было девять лет, ее отец трагически погиб в автокатастрофе, и мать вместе с дочерьми переехала в Доминиканскую Республику.

Там Салдана получила образование в престижной танцевальной школе, после чего вернулась в США. Она присоединилась к театральной программе "Лицо" и начала работать кассиршей в ресторане "Бургер Кинг", одновременно мечтая об актерской карьере.

Ее дебют на телеэкране состоялся в сериале "Закон и порядок", а уже в 2000 году Зои получила свою первую большую роль - балерины Евы в фильме "Авансцена". В 2002 году она снялась вместе с Бритни Спирс в мелодраме "Перекресток", которая получила популярность среди юной аудитории. Однако настоящее признание пришло к Салдане после роли пиратки Анны-Марии в ленте "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины".

Зои Салдана (фото: Кинориум)

В 2009 году ее карьера сделала огромный скачок благодаря роли принцессы Нави, Нейтири, в культовом фильме Джеймса Кэмерона "Аватар". Впоследствии она закрепила свой статус звезды фантастических лент, сыграв Гамору в серии фильмов Marvel, таких как "Стражи галактики" и "Мстители". Ее талант был признан даже в 2018 году, когда актриса получила именную звезду на Голливудской аллее славы.

Зои Салдана не только актриса, но и икона стиля. Ее часто можно увидеть на обложках таких журналов, как GQ, Elle, и Glamour. Она также была лицом брендов Calvin Klein и GAP.

Зои Салдана (фото: instagram.com/zoesaldana)

В 2024 году актриса получила премию за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, разделив награду со своими коллегами за роль в криминальном мюзикле "Эмилия Перес". За эту же роль Зои получила "Золотой глобус".

Среди ее самых известных киноработ - "Пираты Карибского моря", "Аватар" и "Стражи галактики", которые сделали ее одной из самых заметных фигур в мире кино.

В течение 11 лет знаменитость находилась в отношениях с актером Китом Бриттоном. В 2010 году пара обручилась, но уже через год после этого их отношения завершились.

В июне 2013-го Зои вышла замуж за итальянского художника Марко Перего. До свадьбы они встречались всего три месяца. Церемония бракосочетания состоялась в Лондоне и держалась в тайне. После свадьбы супруги решили объединить свои фамилии, став Перего-Салдана и Салдана-Перего.

Зои Салдана с семьей (фото: instagram.com/zoesaldana)

В семье родилось трое сыновей: близнецы Сай Аридая и Боуи Эзио (27 ноября 2014 года), а также младший сын Зен, о рождении которого стало известно в феврале 2017 года.