Как реагировать, если ребенок любит бабушку больше родителей: 5 советов

Бабушка в жизни ребенка - это важный человек. И если у них сложились доверительные и теплые отношения - это хорошо. Однако иногда бывает и так, что ребенок хочет проводить больше времени с бабушкой и меньше с родителями. Есть ли в этом проблема и как реагировать?

Что нужно знать родителям, если ребенок больше любит бабушку, чем маму с папой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.

Ребенок с удовольствием едет к бабушке в гости и на вопрос, хочет ли домой, отвечает: "нет". Или малыш на руках у бабушки улыбается, играет с ней, а как только мама хочет ее взять - в слезы. Такие ситуации огорчают родителей, а порой еще и оскорбляют, заставляют себя чувствовать ненужными собственному ребенку.

Но родители должны помнить 5 важных вещей:

1. Ребенок любит вас, и вы для него всегда на особом месте, как и он для вас. Маму не заменит никто. Ни папа, ни бабушка, ни няня.

2. Это нормально, если ребенок любит не только вас. Это может вызвать у вас зависть или ревность, но это совершенно нормально. Подумайте, наверное, и в вашей жизни есть люди, которых вы любите, кроме вашей мамы. И ребенок, даже маленький, тоже имеет на это полное право.

3. Если ребенок никак не хочет слезать с рук бабушки или уходить от нее - это еще не значит, что он любит ее больше вас. Здесь срабатывает другой механизм, подобный тому, как вы отвлекаете малыша от любимой игры, а он не хочет прекращать приятный ему процесс. Но ведь вы не ревнуете малыша к игрушке или мультикам.

4. Если ребенок любит бабушку - значит, ему хорошо с ней. И это невероятно круто - в жизни вашего малыша есть не только любящая мамочка, но и любящая бабушка, которая хочет и может сделать жизнь ребенка максимально счастливой.

5. Ревновать - это нормально. Это такая же эмоция, как радость, гнев, печаль или сострадание. А вы, как и любой другой человек, вправе испытывать весь спектр эмоций. И в них нет ничего страшного или позорного.