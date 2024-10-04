Як реагувати, якщо дитина любить бабусю більше за батьків: 5 порад

Бабуся у житті дитини - це важлива людина. І якщо в них склалися довірливі та теплі стосунки - це добре. Однак часом буває й так, що дитина хоче проводити більше часу з бабусею та менше з батьками. Чи є у цьому проблема та як реагувати?

Що потрібно знати батькам, якщо дитина більше любить бабусю ніж маму з татом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha mama.

Дитина із задоволення їде до бабусі в гості й на питання, чи хоче додому, відповідає :"ні". Або малеча на руках в бабусі усміхається, грається з нею, а як тільки мама хоче її взяти - в сльози. Такі ситуації засмучують батьків, а часом ще й ображають, змушують почуватися непотрібними власній дитині.

Але батьки мають пам'ятати 5 важливих речей:

1. Дитина любить вас, і ви для неї завжди на особливому місці, як і вона для вас. Маму не замінить ніхто. Ні тато, ні бабуся, ні няня.

2. Це нормально, якщо дитина любить не тільки вас. Це може викликати у вас заздрощі чи ревність, але це абсолютно нормально. Подумайте, напевно й у вашому житті є люди, яких ви любите, окрім вашої мами. І дитина, навіть маленька, теж має на це повне право.

3. Якщо дитина ніяк не хоче злазити з рук бабусі або йти від неї - це ще не означає, що вона любить її більше за вас. Тут спрацьовує інший механізм, подібний до того, як ви відволікаєте малюка від улюбленої гри, а він не хоче припиняти приємний йому процес. Але ж ви не ревнуєте малюка до іграшки або мультиків.

4. Якщо дитина любить бабусю - значить, їй добре з нею. І це неймовірно круто - у житті вашого малюка є не тільки любляча матуся, а й любляча бабуся, яка хоче і може зробити життя дитини максимально щасливим.

5. Ревнувати - це нормально. Це така ж емоція, як радість, гнів, сум або співчуття. А ви, як і будь-яка інша людина, маєте право відчувати увесь спектр емоцій. І в них немає нічого страшного чи ганебного.