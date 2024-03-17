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Как путинистка Успенская годами позорится в РФ: "пьяное" падение, неудачная пластика, фейки о войне

Любовь Успенская (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Пропутинская певица родом из Киева Любовь Успенская, недавно получившая паспорт гражданина РФ, не раз становилась посмешищем в сети и вызвала неоднозначные реакции у публики.

В течение многих лет имя предательницы ассоциируется с разными позорными инцидентами. РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых курьезных из них.

"Пьяное" падение на новогоднем корпоративе

Обычно звезды стараются скрывать подобные провалы, однако Успенская решила поделиться этой историей с публикой.

В одном из своих интервью запроданка рассказывала, что как-то перед Новым годом она в течение одного дня должна была выступить сразу на четырех корпоративах. И на каждом алкоголь лился рекой.

Артистка не отказывалась от выпивки, не думая о последствиях, и в результате попала в конфуз. На концерт в Барвихе она приехала в таком состоянии, что на сцену ее выводили под руки.

После того, как завершилось выступление, Успенская уже не могла стоять на ногах и упала.

Жертва пластики

В последние годы фанатка Путина очень изменилась. Она перенесла не одну пластическую операцию, чтобы иметь, как ей кажется, более красивый вид.

Однако фанаты уже перестали узнавать женщину и считают, что она просто исказила себя операциями.

Любовь Успенская (фото: российские СМИ)

Забыла надеть юбку на сцену

Позорной выходкой певица в очередной раз оскандалилась в прошлом году. "Королева шансона" появилась на дне рождения дизайнера Джулии Дилуа в полупрозрачных леггинсах и без юбки.

Сверху на ней был одет черный топ с открытыми плечами и черный пояс-баска. 

Видео мгновенно разлетелось в соцсетях и вызвало по большей части негативные комментарии у публики. 

Комментируя свой дерзкий и нелепый наряд, Успенская заявила: "У нас нет возраста, нет лет. Мы просто счастливы!". 

 

Исчез голос во время выступления

На одном из мероприятий артистка исполняла один из своих хитов, как вдруг резко замолчала и начала дергать наушник в ухе. "У меня нет... Остановите!" - только и успела произнести взбешенная звезда, после чего сбежала со сцены.

Зрители остались удивлены. Микрофон у певицы работал прекрасно, поэтому многие не поняли, что же произошло.

Интернет-пользователи вовсю принялись обсуждать инцидент, отправляя Любовь Залмановну на заслуженный отдых.

 

"Пьяная" порция бреда о войне в Украине

Путинистка за кровавые рубли готова сказать что угодно. Недавно она выдала порцию чуши о войне, а также призналась, как яро поддерживает страну-террористку РФ, которая незаконно вторглась в Украину.

"Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится. Моя бабушка говорила: "Россию никто и никогда не победит, а тот, кто попытается нас уничтожить, они будут сами все уничтожены. А Россия будет жить", - высказалась она для росСМИ, забыв уточнить, кто именно хочет уничтожить Россию.

Недавно стало известно, что Надежда Мейхер говорила о РФ до войны.

Также звезда фильма "Я, Победа и Берлин" честно сказал, готов ли пойти на фронт.

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