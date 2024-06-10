Как прошла презентация Apple WWDC 2024 и что нового еще показали

10 июня 2024 года Apple провела свою ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, где были представлены множество удивительных новинок, которые изменят мир гаджетов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие еще новинки и обновления показала Apple на презентации WWDC 2024.

Содержание

Что нового появилось в watchOS 11

Приложение Vitals

Следите за своим здоровьем с помощью нового приложения, которое собирает данные о пульсе, температуре тела и качестве сна.

Training Load

Спортсмены оценят новый показатель Training Load, который использует специальный алгоритм для оценки интенсивности тренировки по шкале от 1 до 10, помогая точнее прогнозировать результаты.

Дни отдыха

Система теперь позволяет запланировать день отдыха, не теряя прогресса в достижении целей активности.

Персональные цели

Ставьте индивидуальные цели активности на каждый день недели.

Photos Face

Машинное обучение подбирает фотографии, идеально подходящие для циферблата Photos Face, анализируя эстетику и эмоции на них.

Live Activity

Интерактивные виджеты Live Activity, как на iPhone, теперь доступны и на Apple Watch.

Smart Stack

Функция Smart Stack теперь предлагает приложение "Переводчик" или виджет с актуальным прогнозом погоды, когда определяет, что эта информация вам сейчас нужна.

Какие новые функции появились для AirPods и Apple TV

С AirPods стало еще проще взаимодействовать с Siri. Теперь, чтобы ответить на входящий звонок или отклонить его, достаточно просто кивнуть или помотать головой, не произнося команд вслух.

AirPods Pro поддерживают функцию Voice Isolation («Изоляция голоса»), которая эффективно устраняет посторонние шумы, улучшая качество передачи вашего голоса. Также Apple представила Personalized Spatial Audio API, предназначенный для разработчиков игр с пространственным звуком.

Apple TV теперь оснащена функцией InSight, позволяющей получать информацию об актерах во время просмотра контента на tv+. Помимо этого, доступно улучшение диалогов, которое можно включить во время просмотра фильмов для использования с наушниками, ресиверами и Bluetooth-устройствами.

Приставка поддерживает соотношение сторон 21:9 для подключения к проектору, обеспечивая просмотр фильмов в оригинальном формате. Siri на Apple TV теперь работает нативно, а также добавлены новые заставки.

Нововведения для visionOS 2

Пространственные фото

Изображения обретают еще большую глубину и реалистичность, позволяя по-новому взглянуть на ваши воспоминания. Разработчики обещают новые способы взаимодействия с самыми дорогими сердцу моментами.

Оживление старых фото

Теперь вы можете не только просматривать старые фото, но и "оживлять" их, превращая в объемные изображения. Делитесь целыми альбомами с друзьями, у которых тоже есть гарнитура Vision Pro.

Пространственное видео

Создание объемных видео стало еще проще благодаря новым камерам и ПО Final Cut Pro. Публикуйте свои шедевры в новом приложении Vimeo на Apple Vision Pro.

Ультраширокие виртуальные дисплеи

VisionOS 2 обеспечивает поддержку виртуальных дисплеев сверхширокого разрешения. Представьте картинку, превосходящую по размеру и детализации два 4K-монитора, расположенных рядом!

Повышенная производительность

Jбновление дарит существенный прирост производительности, а также новые мощные API для разработчиков, открывая безграничные возможности для создания ПО.

Расширение географии

Apple объявляет о старте продаж Vision Pro еще в восьми странах: Китае, Японии, Сингапуре, Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании.

Новые возможности в iPadOS

Apple представила iPadOS 18, новую версию операционной системы для iPad, которая привносит ряд важных изменений и улучшений:

Плавающая панель вкладок

Новый инструмент для удобного переключения между различными разделами приложения

Может трансфороваться в боковую панель, всегда доступную для быстрого доступа к нужным функциям

Системный калькулятор

Функционально превосходит аналог на iOS за счет поддержки Apple Pencil

Появилась возможность записывать математические выражения вручную, а iPad сможет решить их за вас (функция Math Notes)

Доступны история вычислений и конвертер единиц измерения

Аналогичные функции интегрированы в приложение Заметки для быстрых расчетов

Другие нововведения

Игровой режим: оптимизирует работу устройства для игр, сворачивая фоновые процессы и снижая задержку

Share Play с удаленным управлением: управляйте iPad другого пользователя во время совместной игры или просмотра контента

Обновленный дизайн стандартных приложений

Более плавная анимация в интерфейсе

Apple Intelligence: функции искусственного интеллекта нового поколения

Intelligence - это не просто набор функций, а глубокая интеграция ИИ в операционные системы iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, а также в их приложения.

Что умеет новый ИИ

Siri нового поколения:

Понимает контекст каждого пользователя, становясь по-настоящему умным помощником

Распознает сложные запросы, даже если в них есть ошибки

Определяет приоритет уведомлений, показывая самые важные для вас

Обновила логотип и анимацию вызова

Новая Siri от Apple на базе искусственного интеллекта может использовать приложения за вас (фото: Engadget)

Генерация контента:

Создание изображений по текстовому запросу, будь то новая картинка или использование фото из контактов

Genmoji: функция генерации эмодзи

Взаимодействие с текстом:

Отправка запросов Siri в текстовом виде

Улучшение фото по голосовым командам

Rewrite: функция перефразирования текста или создания его выжимки в фирменных и сторонних приложениях

Работа с изображениями:

Image Wand: генерация картинки на основе текстового описания

Удаление объектов с фотографий

Интеграция с ChatGPT 4: расширенные возможности диалогового ИИ

Все функции искусственного интеллекта от Apple (фото: Engadget)

Что нового в macOS 15 Sequoia

Во-первых, появилась функция удаленного управления iPhone под названием iPhone Mirroring. На экране Mac можно открыть окно, которое будет дублировать все, что происходит на вашем смартфоне. Эта опция работает, если оба устройства подключены к одному Wi-Fi, а iPhone находится на зарядке в режиме ожидания.

С помощью iPhone Mirroring можно легко перетаскивать файлы, фото и видео с компьютера на смартфон. Например, можно с помощью курсора перенести фотографию с рабочего стола Mac в галерею iPhone. Кроме того, пользователи могут получать уведомления с iPhone на Mac и переходить в мобильные приложения с компьютера без необходимости брать смартфон в руки.

Во-вторых, для Mac появилось новое приложение "Пароли", в котором хранятся пароли, сохраненные на всех ваших устройствах, включая ПК с Windows. Программа также доступна на iPhone и iPad.

Кроме того, существенно улучшен встроенный браузер Safari. В нем появилось множество ИИ-функций, таких как составление кратких пересказов страниц, выделение главной мысли статьи, разделение текста на абзацы, и сбор информации о музыке, видео и изображениях с сайтов. Функция Reader теперь еще лучше удаляет лишнее и отвлекающее с веб-страниц.

Среди других изменений: теперь во время видеозвонков можно менять задний фон на любую картинку. Также появилась возможность посмотреть на себя перед тем, как веб-камера включится для других участников звонка.

Добавлены ИИ-функции, связанные с Apple Intelligence, и окна приложений теперь могут примагничиваться к определенным углам экрана, что упрощает работу в многозадачном режиме.

Все функции macOS Sequoia (фото: Engadget)

Какие Mac поддерживают macOS 15 Sequoia

iMac (2019 и новее)

Mac Studio (2022)

iMac Pro (2017 и новее)

MacBook Air (2020 и новее)

MacBook Pro (2018 и новее)

Mac Pro (2019 и новее)

Mac Studio (2022 и новее)

Mac mini (2018 и новее)

Получается, что всем владельцам пяти- и шестилетних Mac можно выдохнуть - их девайсы актуальны еще минимум год. Обновление macOS 15 можно будет установить на все Mac и MacBook, которые были совместимы с macOS 14 Sonoma в 2023 году.

Бета-версия macOS 15 Sequoia уже доступна владельцам вышеперечисленных моделей Mac.