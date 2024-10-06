Как профессионально почистить матрас от всех видов загрязнений

Матрас - это не только удобное место для сна, но и потенциальный рассадник бактерий и грибков, особенно во время летней жары. Поэтому регулярная очистка матраса - это не просто забота о гигиене, но и залог долговечности и качества вашего спального места.

РБК-Украина (проект Styler) собрали несколько полезных лайфхаков, которые помогут быстро и эффективно поддерживать чистоту матраса.

Как почистить матрас и почему это важно

Чистота матраса - это не только о борьбе с пылью и неприятными запахами. Очищенный матрас дарит вам настоящий комфорт, придает ощущение свежести и покоя.

Кроме того, ухоженный матрас служит гораздо дольше, сохраняя свою форму и жесткость. Все мы хотим, чтобы наш сон был качественным, а наличие пыльных клещей или плесени может этому значительно помешать.

Как удалить пятна с помощью крема для бритья

Казалось бы, крем для бритья - необычный выбор для очистки матраса, но он прекрасно справляется со стойкими пятнами, такими как кровь, моча или пот.

Крем содержит ферменты, которые расщепляют грязь, а его густая консистенция позволяет работать на поверхности ткани, не проникая вглубь.

Для этого нанесите крем на пятно, которое хотите удалить, немного вотрите, а затем оставьте на час. После этого просто снимите остатки влажной тканью. Этот метод подходит для большинства типов матрасов, включая и те, что связаны с эффектом памяти.

Чистый матрас - приятный отдых (фото: Freepik.com)

Как почистить матрас содой и эфирными маслами

Хотите придать матрасу не только чистоту, но и приятный аромат? Сода в сочетании с эфирными маслами, такими как лаванда или лимон, сделает свое дело.

Просто смешайте соду с несколькими каплями растительного масла, а затем посыпьте эту смесь на пятно или всю поверхность матраса. Можете пользоваться просеивателем для более равномерного распределения.

Оставьте соду на несколько часов, а затем тщательно пропылесосьте. Это не только очистит, но и нейтрализует неприятные запахи.

Как сделать глубокую очистку утюгом

Еще один интересный способ глубокой очистки - использование утюга. Смешайте столовую ложку соды, половину стакана стирального порошка, столовую ложку зубной пасты и 500 мл теплой воды до состояния пасты.

Смочите микрофибровую ткань в этой смеси, слегка отожмите и положите на матрас. Затем пройдитесь утюгом на среднем режиме по этой ткани. Тепло и пар вместе со средствами очистят глубокую грязь. Важно не использовать этот метод для матрасов с эффектом памяти, чтобы не повредить их.

С помощью утюга можно сделать глубокую очистку матраса (фото: Freepik.com)

Как почистить детский матрас без химии.

Для детских матрасов важно использовать максимально безопасные методы. Белый уксус - прекрасное натуральное средство, которое поможет удалить пятна без агрессивной химии.

Просто смочите пятно уксусом и промокните излишки влажной тканью. Если пятно старое, приготовьте смесь из перекиси водорода, соды и капли мыла, нанесите на пятно и оставьте на 15 минут - она исчезнет на глазах.

Как удалить пылевых клещей из матраса

Чтобы избавиться от пылевых клещей, смешайте два стакана теплой воды, две столовые ложки стирального порошка, одну столовую ложку соды и две столовые ложки спирта. Смочите в этой смеси ткань и протрите матрас.

Этот способ помогает не только лишь очистить матрас, да и отлично бороться с невидимыми вредителями, которые могут стать предпосылкой аллергий.