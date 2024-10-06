Як професійно почистити матрац від усіх видів забруднень

Матрац - це не лише зручне місце для сну, а й потенційний розсадник бактерій та грибків, особливо під час літньої спеки. Тому регулярне очищення матраца - це не просто турбота про гігієну, але й запорука довговічності та якості вашого спального місця.

РБК-Україна (проект Styler) зібрали кілька корисних лайфхаків, які допоможуть вам швидко та ефективно підтримувати чистоту матраца.

Як почистити матрац і чому це важливо

Чистота матраца - це не лише про боротьбу з пилом та неприємними запахами. Очищений матрац дарує вам справжній комфорт, надає відчуття свіжості і спокою.

Крім того, доглянутий матрац служить набагато довше, зберігаючи свою форму і жорсткість. Всі ми хочемо, щоб наш сон був якісним, а наявність пильових кліщів або цвілі може цьому значно перешкодити.

Як видалити плями за допомогою крему для гоління

Здавалося б, крем для гоління - незвичний вибір для очищення матраца, але він чудово справляється зі стійкими плямами, такими як кров, сеча чи піт.

Крем містить ферменти, які розщеплюють бруд, а його густа консистенція дозволяє працювати на поверхні тканини, не проникаючи вглиб.

Для цього нанесіть крем на пляму, яку хочете видалити, трохи втирайте, а потім залиште на годину. Після цього просто зніміть залишки вологою тканиною. Цей метод підходить для більшості типів матраців, включаючи й ті, що з ефектом пам'яті.

Чистий матрац - приємний відпочинок (фото: Freepik.com)

Як почистити матрац содою та ефірними оліями

Хочете надати матрацу не лише чистоту, але й приємний аромат? Сода у поєднанні з ефірними оліями, такими як лаванда чи лимон, зробить свою справу.

Просто змішайте соду з кількома краплями олії, а потім посипте цю суміш на пляму або всю поверхню матраца. Можете скористатися просіювачем для більш рівномірного розподілу. Залиште соду на декілька годин, а потім ретельно пропилососьте. Це не лише очистить, але й нейтралізує неприємні запахи.

Як зробити глибоке очищення праскою

Ще один цікавий спосіб глибокого очищення - використання праски. Змішайте столову ложку соди, половину склянки прального порошку, столову ложку зубної пасти і 500 мл теплої води до стану пасти.

Змочіть мікрофіброву тканину в цій суміші, злегка відіжміть та покладіть на матрац. Потім пройдіться праскою на середньому режимі по цій тканині. Тепло та пара разом із засобами очистять глибокий бруд. Важливо не використовувати цей метод для матраців з ефектом пам'яті, аби не пошкодити їх.

За допомогою праски можна зробити глибоке відчищення матраца (фото: Freepik.com)

Як почистити дитячий матрац без хімії

Для дитячих матраців важливо використовувати максимально безпечні методи. Білий оцет - чудовий натуральний засіб, що допоможе видалити плями без агресивної хімії.

Просто змочіть пляму оцтом і промокніть надлишки вологою тканиною. Якщо пляма застаріла, приготуйте суміш з перекису водню, соди та краплі мила, нанесіть на пляму і залиште на 15 хвилин - вона зникне на очах.

Як видалити пилових кліщів з матраца

Щоб позбутися пилових кліщів, змішайте дві склянки теплої води, дві столові ложки прального порошку, одну столову ложку соди та дві столові ложки спирту. Змочіть у цій суміші тканину і протріть матрац.

Цей метод допомагає не тільки очистити, але й ефективно боротися з невидимими шкідниками, які можуть стати причиною алергій.