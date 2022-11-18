Как продлить заряд батареи телефона и жизнь павербанку: полезные лайфхаки

Как продлить заряд батареи

Установите темные обои, уберите яркость, уменьшите звук и время блокирования экрана.

Отключите все программы и приложения, которыми вы не пользуетесь в этот момент.

Выключайте интернет, если вы им не пользуетесь

Включите режим "Не беспокоить" или "Авиа"

Отключите iCloud, Wi-Fi, Siri, Bluetooth, визуальные эффекты

Отключите отслеживание физической активности

Отключите геолокацию (в том случае, если вы находитесь в безопасном месте)

Включите "режим экономии батареи" или адаптивное пользование

Ограничьте работу программ, которые используют много заряда

Дополнительные функции, которые стоит отключить

Если вы уверенный пользователь смартфона, то сможете найти в настройках и другие функции, которые используют много энергии. Например, VPN или специальные приложения для фитнеса - которые считают ваш пульс, шагомеры и так далее.

Их можно выключить на время полностью или запретить им использование энергию в фоновом режиме. Найти такие программы можно в разделе "Настройки" - "Питание и производительность".

Постарайтесь в режиме экономии батареи не использовать мессенджеры и социальные сети - они потребляют много энергии. Эти программы также используют энергию в фоновом режиме.

Кстати, у многих мессенджеров и социальных сетей есть версии Lite - они меньше используют энергии и работают лучше при плохой связи.

Что еще поможет?

Загрузите на свой телефон программы, которые работают без интернета. К примеру, карты или мессенджеры для связи.

Есть еще один вариант, чтобы не остаться без связи - достаньте из ящика старый кнопочный телефон. И вставьте в него любую из своих карт. Такие телефоны держат батарею от 3 дней о недели и для экстренного звонка вам его хватит.

Почитать новости или получить сигнал воздушной тревоги вы не сможете, но вот связаться с близкими - сможете.

Как продлить жизнь павербанку

Павербанк, как и все электронные приборы, требует правильного ухода. В них обычно два вида батарей - литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol).

Обычные павербанки рассчитаны на 500-1000 зарядок. Но и они могут стареть, выходить из строя и переставать работать. Если павербанк поврежден - не используйте его, это опасно.

Новый павербанк нужно прогнать через 2-3 цикла полной зарядки и разрядки. Потом такую процедуру стоит проводить не чаще одного раза в три месяца.

Ставьте павербанк на зарядку, когда у него 10-20% заряда.

Не допускайте перегрева или переохлаждения павербанка.

Павербанк нельзя бросать, бить, садиться на него. Стоит избегать попадания воды или чрезмерной влажности.

Не оставляйте павербанк в машине во время холодов.