Как продлить заряд батареи телефона и жизнь павербанку: полезные лайфхаки

В Украине продолжаются отключения света из-за массовых обстрелов энергетической инфраструктуры. Порой приходится сидеть без электричества много часов, пока идут ремонты или стабилизируется система.
В таких условиях сложно зарядить телефоны и смартфоны, а зарядки павербанка не всегда хватает.
Какие лайфхаки помогут вам продлить заряд батареи и жизнь павербанка - читайте в материале ниже.
Если вы уверенный пользователь смартфона, то сможете найти в настройках и другие функции, которые используют много энергии. Например, VPN или специальные приложения для фитнеса - которые считают ваш пульс, шагомеры и так далее.
Их можно выключить на время полностью или запретить им использование энергию в фоновом режиме. Найти такие программы можно в разделе "Настройки" - "Питание и производительность".
Постарайтесь в режиме экономии батареи не использовать мессенджеры и социальные сети - они потребляют много энергии. Эти программы также используют энергию в фоновом режиме.
Кстати, у многих мессенджеров и социальных сетей есть версии Lite - они меньше используют энергии и работают лучше при плохой связи.
Загрузите на свой телефон программы, которые работают без интернета. К примеру, карты или мессенджеры для связи.
Есть еще один вариант, чтобы не остаться без связи - достаньте из ящика старый кнопочный телефон. И вставьте в него любую из своих карт. Такие телефоны держат батарею от 3 дней о недели и для экстренного звонка вам его хватит.
Почитать новости или получить сигнал воздушной тревоги вы не сможете, но вот связаться с близкими - сможете.
Павербанк, как и все электронные приборы, требует правильного ухода. В них обычно два вида батарей - литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol).
Обычные павербанки рассчитаны на 500-1000 зарядок. Но и они могут стареть, выходить из строя и переставать работать. Если павербанк поврежден - не используйте его, это опасно.
Новый павербанк нужно прогнать через 2-3 цикла полной зарядки и разрядки. Потом такую процедуру стоит проводить не чаще одного раза в три месяца.
Ставьте павербанк на зарядку, когда у него 10-20% заряда.
Не допускайте перегрева или переохлаждения павербанка.
Павербанк нельзя бросать, бить, садиться на него. Стоит избегать попадания воды или чрезмерной влажности.
Не оставляйте павербанк в машине во время холодов.
Кстати, ранее мы писали о том, как можно подзарядить смартфон без электричества.
А еще рассказывали о том, какими мессенджерами можно пользоваться без интернета.