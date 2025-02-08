Как украсить ногти на День святого Валентина-2025: топ-7 красивых дизайнов с сердечками

Минималистичные сердца

Один из самых популярных трендов - это простые, аккуратные сердца, выполненные в минималистическом стиле. Их можно нарисовать на одном или нескольких ногтях в качестве акцента, используя красный, розовый, золотой цвета или же оставить часть ногтя прозрачным. Такой маникюр будет выглядеть утонченно и стильно.



Маникюр на День влюбленных (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч с сердечками

Для более сдержанного и классического стиля можно добавить маленькие сердечки на кончиках ногтей, продолжая традицию французского маникюра. Такой маникюр будет выглядеть аккуратно, элегантно и подойдет как для романтического ужина, так и для повседневного ношения.



Варианты французского маникюра (фото: instagram.com/disseynails, instagram.com/heygreatnails)

Маникюр "бархатное стекло"

Маникюр "бархатное стекло" объединяет в себе два самых завораживающих тренда в области ногтей - мерцающий, магнитный бархатный лак и глянцевое, похожее на стекло покрытие. Дополнить такой дизайн можно акцентами в виде сердец.



Маникюр на 14 февраля (фото: instagram.com/heygreatnails)

Черный маникюр

Черный маникюр на 14 февраля - это необычный и стильный выбор для тех, кто не боится выделяться и предпочитает более смелые, современно выглядящие решения. Один или несколько ногтей можно выделить сердечком, что придаст маникюру романтичный и яркий элемент на фоне общего темного покрытия. Такой акцент создаст стильный и интересный контраст.



Черный маникюр на 14 февраля (фото: instagram.com/heygreatnails)

Маникюр с аурой и сердечками

Один из самых популярных вариантов - это маникюр с эффектом ауры, где цвета плавно переходят друг в друга, создавая эффект свечения или градиента. На фоне этого можно добавить небольшие акценты в виде маленьких сердечек, выполненных в разных оттенках, например, розовом, красном или золотом. Такой маникюр выглядит нежно, но в то же время ярко и загадочно.



Необычный маникюр на День святого Валентина (фото: instagram.com/disseynails, instagram.com/heygreatnails)

Мраморный маникюр с сердечками

Если вам хочется более мягкого перехода цветов, выберите мраморный маникюр в стиле омбре. Например, переход от светлого розового или лавандового к более темному оттенку, добавьте мраморный рисунок с плавными переходами. На несколько ногтей нанесите контрастным оттенком маленькие сердца.



Вариант с мраморным нейл-артом (фото: instagram.com/sansungnails)

Глиттер и стразы

Если хочется чего-то более яркого, используйте блестки и стразы для создания эффектного маникюра. Сердечки можно сделать из блестящих глиттеров или даже украсить ими весь ноготь, создавая романтичный и роскошный образ.



Маникюр на 14 февраля с сердечками (фото: instagram.com/heygreatnails)