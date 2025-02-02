В чем отпраздновать День святого Валентина: стильные образы Огневич и Поляковой в самом трендовом оттенке 2025 года

День святого Валентина или, как его еще называют, День всех влюбленных - это отличный повод выбрать стильный наряд, и оттенок бордо идеально подходит для этого праздника, создавая атмосферу элегантности и романтики.

Злата Огневич

Популярная певица часто делится с подписчиками фото как в повседневных образах, так и стильными фотосессиями. Огневич уже демонстрировала стильный лук в кожаном костюме оттенка бургунди.

Ее образ состоял из куртки оригинального кроя с баской и ремнем на талии, а также юбки в длине миди с разрезом сбоку.



Певица в модном костюме (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Дополнить лук она решила слингбэками на миниатюрном каблуке с множеством ремешков. Таким образом Огневич собрала total look в цвете бургунди.



Бургунди - трендовый оттенок 2024-2025 годов (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

На днях артистка показала еще один вариант образа, который можно взять себе на заметку на День святого Валентина. Для фотосессии артистка выбрала кожаное платье в длине макси с экстремально глубоким декольте.

Свой лук она дополнила золотистым чокером на шее, а также необычными украшениями на руках.



Огневич показала стильный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Также она дополнила его естественным макияжем в нюдовых оттенках, выделив при этом глаза и губы.



Злата Огневич в платье оттенка бургунди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Оля Полякова

Популярная артистка Оля Полякова также продемонстрировала модный лук, который можно взять себе на заметку, если вы собираетесь отпраздновать День всех влюбленных в кафе или на вечеринке.



Оля Полякова показала новый лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица выбрала для фотосессии бордовый боди-майку, полупрозрачную юбку и короткую куртку-косуху. Свой total look бордового оттенка она разбавила черными колготками и босоножками такого же оттенка на высоких каблуках-шпильках с золотистыми элементами.



Бордовый оттенок на День святого Валентина (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А завершить образ Полякова решила массивными браслетами и серьгами из золота.

К слову, макияж известная певица сделала почти незаметным, подчеркнув естественную красоту. Завершала лук укладка в виде легких волн.



Образ Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

К слову, если вы не хотите одеваться в этот цвет с ног до головы, обратите внимание на аксессуары. Шарфы, перчатки, сумки и обувь в оттенках бургунди - прекрасный способ добавить изюминку в образ. Например, туфли на высоком каблуке или ботильоны из лакированной кожи в бордовом цвете создадут акцент в любом образе.



Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)