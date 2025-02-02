В чем отпраздновать День святого Валентина: стильные образы Огневич и Поляковой в самом трендовом оттенке 2025 года
День святого Валентина или, как его еще называют, День всех влюбленных - это отличный повод выбрать стильный наряд, и оттенок бордо идеально подходит для этого праздника, создавая атмосферу элегантности и романтики.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как наряды такого цвета носят известные украинские певицы Злата Огневич или Оля Полякова.
Злата Огневич
Популярная певица часто делится с подписчиками фото как в повседневных образах, так и стильными фотосессиями. Огневич уже демонстрировала стильный лук в кожаном костюме оттенка бургунди.
Ее образ состоял из куртки оригинального кроя с баской и ремнем на талии, а также юбки в длине миди с разрезом сбоку.
Певица в модном костюме (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Дополнить лук она решила слингбэками на миниатюрном каблуке с множеством ремешков. Таким образом Огневич собрала total look в цвете бургунди.
Бургунди - трендовый оттенок 2024-2025 годов (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
На днях артистка показала еще один вариант образа, который можно взять себе на заметку на День святого Валентина. Для фотосессии артистка выбрала кожаное платье в длине макси с экстремально глубоким декольте.
Свой лук она дополнила золотистым чокером на шее, а также необычными украшениями на руках.
Огневич показала стильный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Также она дополнила его естественным макияжем в нюдовых оттенках, выделив при этом глаза и губы.
Злата Огневич в платье оттенка бургунди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Оля Полякова
Популярная артистка Оля Полякова также продемонстрировала модный лук, который можно взять себе на заметку, если вы собираетесь отпраздновать День всех влюбленных в кафе или на вечеринке.
Оля Полякова показала новый лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Певица выбрала для фотосессии бордовый боди-майку, полупрозрачную юбку и короткую куртку-косуху. Свой total look бордового оттенка она разбавила черными колготками и босоножками такого же оттенка на высоких каблуках-шпильках с золотистыми элементами.
Бордовый оттенок на День святого Валентина (фото: instagram.com/polyakovamusic)
А завершить образ Полякова решила массивными браслетами и серьгами из золота.
К слову, макияж известная певица сделала почти незаметным, подчеркнув естественную красоту. Завершала лук укладка в виде легких волн.
Образ Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
К слову, если вы не хотите одеваться в этот цвет с ног до головы, обратите внимание на аксессуары. Шарфы, перчатки, сумки и обувь в оттенках бургунди - прекрасный способ добавить изюминку в образ. Например, туфли на высоком каблуке или ботильоны из лакированной кожи в бордовом цвете создадут акцент в любом образе.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Ранее мы рассказали, как выглядят самые модные джинсы 2025 года.
Также читайте про топ-7 идей маникюра на февраль 2025.