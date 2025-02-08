Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками

Мінімалістичні серця

Один з найпопулярніших трендів - це прості, акуратні серця, виконані в мінімалістичному стилі. Їх можна намалювати на одному або декількох нігтях як акцент, використовуючи червоний, рожевий, золотий кольори або ж залишити частину нігтя прозорою. Такий манікюр матиме витончений і стильний вигляд.



Манікюр на День закоханих (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч із сердечками

Для більш стриманого і класичного стилю можна додати маленькі сердечка на кінчиках нігтів, продовжуючи традицію французького манікюру. Такий манікюр матиме акуратний, елегантний вигляд і підійде як для романтичної вечері, так і для повсякденного носіння.



Варіанти французького манікюру (фото: instagram.com/disseynails, instagram.com/heygreatnails)

Манікюр "оксамитове скло"

Манікюр "оксамитове скло" об'єднує в собі два найбільш заворожливі тренди в області нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття. Доповнити такий дизайн можна акцентами у вигляді сердець.



Манікюр на 14 лютого (фото: instagram.com/heygreatnails)

Чорний манікюр

Чорний манікюр на 14 лютого - це незвичний і стильний вибір для тих, хто не боїться виділятися і віддає перевагу більш сміливим рішенням, що мають сучасний вигляд. Один або декілька нігтів можна виділити сердечком, що додасть манікюру романтичний і яскравий елемент на тлі загального темного покриття. Такий акцент створить стильний і цікавий контраст.



Чорний манікюр на 14 лютого (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр з аурою і сердечками

Один з найпопулярніших варіантів - це манікюр з ефектом аури, де кольори плавно переходять один в одного, створюючи ефект світіння або градієнта. На тлі цього можна додати невеликі акценти у вигляді маленьких сердечок, виконаних у різних відтінках, наприклад, рожевому, червоному або золотому. Такий манікюр має ніжний, але водночас яскравий і загадковий вигляд.



Незвичний манікюр на День святого Валентина (фото: instagram.com/disseynails, instagram.com/heygreatnails)

Мармуровий манікюр із сердечками

Якщо вам хочеться більш м'якого переходу кольорів, виберіть мармуровий манікюр у стилі омбре. Наприклад, перехід від світлого рожевого або лавандового до темнішого відтінку, додайте мармуровий малюнок із плавними переходами. На кілька нігтів нанесіть контрастним відтінком маленькі серця.



Варіант із мармуровим нейл-артом (фото: instagram.com/sansungnails)

Гліттер і стрази

Якщо хочеться чогось більш яскравого, використовуйте блискітки та стрази для створення ефектного манікюру. Сердечка можна зробити з блискучих глітерів або навіть прикрасити ними весь ніготь, створюючи романтичний і розкішний образ.



Манікюр на 14 лютого з сердечками (фото: instagram.com/heygreatnails)