Как приготовить яйцо пашот в микроволновке: простейший рецепт

Яйца пашот - блюдо, которое любят многие. Но не у всех есть возможность их приготовить на плите. Если у вас есть микроволновка - вы также можете приготовить яйца этим способом.

В материале Styler читайте, как это сделать за минуты.

Как сделать яйца пашот в микроволновке?

Возьмите яйцо и разбейте его в емкость, которая в два раза глубже, чем полученная смесь. Не забывайте, что посуда должна быть рассчитана для микроволновой печки.

Возьмите чистую воду и добавьте к яйцу, уровень воды должен практически дойти до конца стенок посуды.

Затем поставьте емкость в микроволновку на 44 секунды. Каждая микроволновка разная, поэтому количество секунд иногда можно определить методом проб и ошибок.

Достаньте яйца из СВЧ-печки и наслаждайтесь вкусом. Это отличная идея для завтрака!