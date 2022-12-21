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Как приготовить яйцо пашот в микроволновке: простейший рецепт

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Среда 21 декабря 2022 09:22
Как приготовить яйцо пашот в микроволновке: простейший рецепт Фото: Как сделать яйца пашот в микроволновке (freepik.com)
Автор: Styler

Яйца пашот - блюдо, которое любят многие. Но не у всех есть возможность их приготовить на плите. Если у вас есть микроволновка - вы также можете приготовить яйца этим способом.

В материале Styler читайте, как это сделать за минуты.

Как сделать яйца пашот в микроволновке?

Возьмите яйцо и разбейте его в емкость, которая в два раза глубже, чем полученная смесь. Не забывайте, что посуда должна быть рассчитана для микроволновой печки.

Возьмите чистую воду и добавьте к яйцу, уровень воды должен практически дойти до конца стенок посуды.

Затем поставьте емкость в микроволновку на 44 секунды. Каждая микроволновка разная, поэтому количество секунд иногда можно определить методом проб и ошибок.

Достаньте яйца из СВЧ-печки и наслаждайтесь вкусом. Это отличная идея для завтрака!

Читайте также, этот гениальный трюк позволит вам очистить яйцо за секунды.

Также мы писали, почему никогда нельзя переваривать яйца.

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