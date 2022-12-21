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Як приготувати яйце пашот у мікрохвильовій печі: найпростіший рецепт

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Середа 21 грудня 2022 09:22
Як приготувати яйце пашот у мікрохвильовій печі: найпростіший рецепт Фото: Як зробити яйця пашот у мікрохвильовій печі (freepik.com)
Автор: Styler

Яйця пашот - страва, яку люблять багато хто. Але не всі мають можливість їх приготувати на плиті. Якщо у вас є мікрохвильова піч - ви також можете приготувати яйця цим способом.

У матеріалі Styler читайте, як це зробити за хвилини.

Як зробити яйця пашот у мікрохвильовій печі?

Візьміть яйце і розбийте його в ємність, яка вдвічі глибша, ніж отримана суміш. Не забувайте, що посуд повинен бути розрахований для мікрохвильової печі.

Візьміть чисту воду і додайте до яйця, рівень води повинен практично дійти остаточно стінок посуду.

Потім поставте ємність у мікрохвильову піч на 44 секунди. Кожна мікрохвильова піч різна, тому кількість секунд іноді можна визначити методом проб і помилок.

Дістаньте яйця з СВЧ-пічки та насолоджуйтесь смаком. Це чудова ідея для сніданку!

Читайте також цей геніальний трюк дозволить вам очистити яйце за секунди.

Також ми писали, чому ніколи не можна переварювати яйця.

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