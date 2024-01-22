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Как быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецепт

Понедельник 22 января 2024 18:18
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Как быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецепт Как приготовить турецкие симити (фото: кадр с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Бублики с кунжутом - симити - это лицо уличной еды Турции, пройти мимо них невозможно. Это простой в приготовлении турецкий хлеб в форме кольца, щедро посыпанный кунжутом. Приготовить его дома можно очень легко.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Смачно ситно".

Что понадобится

Такие бублики плотно укрыть золотистым кунжутом, хрустящие снаружи и мягкие и тягучие внутри. Они пользуются большим спросом как у туристов, так и у местных.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 500 г
  • вода - 250 г
  • дрожжи сухие - 10 г
  • масло подсолнечное - 15 г
  • сахар - 40 г
  • соль - 7 г
  • мед - 1 ст.л
  • белый кунжут - 100 г

Легкий способ приготовления

Сначала в миску нужно налить теплую воду, добавить дрожжи, сахар и размешать. Просейте в нее муку, добавьте соль и замесите мягкое тесто. После этого накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.

Затем тесто выложите на посыпанную мукой поверхность и разделите на шесть частей. Каждую часть раскатайте в тоненький жгут, сложите в два раза и сверните косичкой. Концы соедините и сформируйте круг.

В миску также нужно налить 100 мл воды и разведите в ней мед. А во вторую тарелку насыпьте кунжут.

Изделия из теста сначала погружайте в медовую воду, а затем панируйте в кунжуте с двух сторон.

В конце выложите будущие симиты на противень, застеленный пергаментом и оставьте на 40 минут. Затем выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25 минут.

Как быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецептКак быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецептКак быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецептКак быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецептКак быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецептКак быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецептКак быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецептКак быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецептКак быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецепт

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