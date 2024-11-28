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Как приготовить самый полезный в мире бутерброд: секреты выбора хлеба, мяса и зелени

Четверг 28 ноября 2024 18:35
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Как приготовить самый полезный в мире бутерброд: секреты выбора хлеба, мяса и зелени Врач назвал секреты самого полезного бутерброда (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Как приготовить самый полезный бутерброд в мире и какие ингредиенты должен содержать идеальный для перекуса сэндвич?

Ответы на эти вопросы дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-журнал Harvard Health Publishing.

Преимущество приготовления бутербродов на дому заключается в том, что вы полностью контролируете, что в них входит. Врач-терапевт, доктор медицинских наук Говард ЛеВайн дает 5 простых советов, которые помогут составить сбалансированный и полезный сэндвич, который не навредит вашему здоровью.

Правила приготовления самого полезного бутерброда

Полезная основа

Следует выбирать хлеб из цельного зерна или овсяных отрубей и такие составляющие должны быть первыми в составе на упаковке. Хлеб можно подсушить в духовке или тостере.

Есть и другие варианты, такие как лаваш из цельной пшеницы.

Ароматная намазка

Можно нанести на хлеб небольшое количество гуакамоле, горчицы и майонеза на основе оливкового масла или соуса песто.

А вот компонент, который совсем не стоит добавлять в бутерброд - это магазинные соусы или майонез. Они очень вредны для здоровья.

Не жирные белки

Сделайте выбор в пользу тунца, курицы, свежей грудки индейки, нежирного творога, сваренных вкрутую яиц или фасоли. Такая начинка будет не только полезной для организма, но и невероятно вкусной.

Добавьте зеленые

Чтобы бутерброд был полезным и вкусным, можно добавить листья салата, шпинат, нарезанную морковь или сельдерей, нарезанный красный и зеленый перец, огурцы или помидоры.

Все зависит от вашего вкуса. Бутерброд должен содержать много овощей, это и вкусно, и сытно, и долго не захочется есть.

Вкусное завершение

Завершите блюдо такими ароматными продуктами, как кресс-салат, красный лук, ростки фасоли или нашинкованная капуста.

Важно помнить, если правильно подобрать ингредиенты, то еда не только обеспечит продолжительное насыщение, но и станет источником ценных витаминов, минералов и пищевых волокон.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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