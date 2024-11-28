Як приготувати найкорисніший у світі бутерброд: секрети вибору хліба, м'яса і зелені

Як приготувати найкорисніший бутерброд у світі і які інгредієнти повинен містити ідеальний для перекусу сендвіч?

Відповіді на ці питання дає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-журнал Harvard Health Publishing .

Перевага приготування бутербродів вдома полягає в тому, що ви повністю контролюєте, що до них входить. Лікар-терапевт, доктор медичних наук Говард ЛеВайн дає 5 простих порад, які допоможуть скласти збалансований і найкорисніший сендвіч, який не нашкодить вашому здоров’ю.

Правила приготування найкориснішого бутерброда

Корисна основа

Варто вибирати хліб з цільного зерна або вівсяних висівок і такі складові повинні бути першими у складі на упакуванні. Хліб можна підсушити в духовці або тостері

Є й інші варіанти, такі як лаваш з цільної пшениці.

Ароматна намазка

Можна нанести на хліб невелику кількість гуакамоле, гірчиці і майонезу на основі оливкової олії або соусу песто.

А ось компонент, який зовсім не варто додавати до бутерброда - це магазинні соуси чи майонез. Вони дуже шкідливі для здоров'я.

Не жирні білки

Зробіть вибір на користь тунця, курки, свіжої грудки індички, нежирного сиру, зварених круто яєць або квасолі. Така начинка буде не тільки корисною для організму, а неймовірно смачною.

Додайте зелені

Щоб бутерброд був корисним та смачний, можна додати листя салату, шпинат, нарізану моркву або селеру, нарізані червоний і зелений перець, огірки або помідори.

Все залежить від вашого смаку. Бутерброд повинен містити багато овочів, це і смачно, й ситно, і довго не захочеться їсти.

Смачне завершення

Завершіть страву такими ароматними продуктами, як крес-салат, червона цибуля, паростки квасолі або нашаткована капуста.