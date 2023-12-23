Как приготовить кутью из перловки, чтобы она была очень вкусная
Кутья из перловки - это традиционное украинское блюдо, которое готовится на Святвечер. Она символизирует обилие и плодородие. Но не все знают, как приготовить кутью из перловки, чтобы она была вкусной и не слишком сухой.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт кулинара Евгения Клопотенко рассказывает о рецепте кутьи из булгура и клюквы, который вам точно понравится.
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
- 300 граммов перловой крупы
- 100 г сушеной клюквы
- 50 г мака
- 100 г изюма
- 50 г грецких орехов
- 2 ст. л. меда
- сок из половинки лимона.
Начнём приготовление. Для начала промойте крупу, залейте ее 1-1,5 литрами воды и оставьте на ночь. Каша должна набухнуть под крышкой и при комнатной температуре.
Если у вас нет времени и вы не хотите замачивать перловку, просто поставьте ее на огонь, а когда она закипит, дайте ей "протомиться" в течение 40 минут.
Промойте мак, затем залейте его кипятком и оставьте на 30 минут. Затем перебейте его в блендере. Грецкие орехи нужно подсушить в духовке и нарезать кусочками.
Затем можете начинать все смешивать. Выкладывайте перловку в глубокую миску, добавляйте туда перебитый мак, орехи, изюм и сушеную клюкву. Всё это нужно заправить медом и соком лимона. Не забывайте все тщательно перемешать. Уже через 30 минут (это время нужно, чтобы кутья настоялась) вы сможете подавать вкусное блюдо.
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