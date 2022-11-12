Как приготовить гороховый суп, чтобы горох быстрее разварился: главный секрет
Гороховый суп - очень питательное блюдо, которое прекрасно согреет в холодное время года. Но часто бывает так, что горох очень трудно разваривается.
О главной хитрости быстрого разваривания гороха - читайте в материале Styler.
Как правильно варить горох
Прежде всего переберите гороховую крупу. Уберите камушки, мусор, а также темные горошинки, ведь они могут испортить вкус супа.
Даже если горох продавался в заводской упаковке, крупу перед варкой нужно промыть до прозрачной воды.
Горох непременно нужно замочить в холодной воде на 5 часов, а лучше на ночь. Это значительно сократит время варки каши.
Если нет времени долго замачивать горох, то можно ускорить процесс с помощью соды. Это и есть главная хитрость! Всыпьте в воду 1 ч. л. соды и замочите крупу на 30 –90 минут. Перед варкой не забудьте промыть горох, чтобы смыть соду.
Солить гороховый суп следует в самом конце приготовления. Поскольку соль замедляет процесс размягчения, горох будет дольше готовиться.
Чем полезен горох
Обычный гороховый суп — источник минеральных веществ (калия, магния, фосфора, йода и железа), витаминов (В, А, С, Е, РР) и растительного белка, необходимого для мышечной ткани. Неперевариваемые пищевые волокна в его составе улучшают перистальтику кишечника и даже полезны для профилактики заболеваний ЖКТ.
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