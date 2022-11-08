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Сырники, которые всегда получаются: положите особый ингредиент

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 10:34
Сырники, которые всегда получаются: положите особый ингредиент Скриншот: Как сделать вкусные сырники
Автор: Светлана Мащенко

Сырники идеально подходят для завтрака, но не у всех получается сделать их воздушными и нежными, да еще чтобы к сковороде не прилипали и не растекались. Чтобы добиться идеала в приготовлении этого блюда, следует добавить простой, но особый ингредиент.

Рецепт появился на канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • творог - 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • крахмал – 1 ст. л.
  • манная крупа – 2 ст. л. (+- 1 ст. л.)
  • мука (для формования) – 50 г

Пошаговое приготовление

Перетрите творог вилкой. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар. Перемешайте все до однородности.

Добавьте наши особые ингредиенты: кукурузный крахмал и манную крупу. Если творог еще достаточно влажный, добавьте больше манной крупы.

Поставьте тесто отдохнуть минут семь.

Формируйте сырники, обмачивая руки в холодную воду. Сформируйте шарик и скупайте его в муке. Сделайте так со всем творогом.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Еще раз скупайте каждый шарик в муке. Вручную сформируйте сырники и обжарьте на среднем огне с обеих сторон. Крышкой накрывать не нужно.

Снимите сырники на бумажные полотенца. Готовые творожники можно посыпать сахарной пудрой и подавать их со сметаной.

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