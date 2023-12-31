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Как приготовить домашний майонез: лучшие рецепты на разные вкусы

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 08:30
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Как приготовить домашний майонез: лучшие рецепты на разные вкусы Рецепты домашнего майонеза (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Майонез часто используют как соус для блюд и заправку для салатов, особенно в новогодний период.

РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты домашнего майонеза на разный вкус для ваших салатов и праздников на Новый год.

Классический майонез от Клопотенко

Ингредиенты:

Как готовить:

Положите желтки и горчицу в миску. Возьмите венчик и начинайте взбивать ингредиенты. Чтобы миска не двигалась по поверхности, оберните ее сложенным в трубочку полотенцем.

Добавьте сок лимона, щепотку соли и хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной. Тонкой струйкой влейте подсолнечное масло, постоянно взбивая.

Когда останутся последние капли масла и вы добавите его к соусу, хорошо размешав, майонез будет готов.

Как приготовить домашний майонез: лучшие рецепты на разные вкусы

Домашний майонез Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com/majonez)

Майонез без яиц

Ингредиенты:

  • масло растительное - 200 мл
  • молоко - 100 мл
  • соль - 1 чайная кровать
  • сахар - 1,5 чайной ложки
  • горчица - 2 чайные ложки

Как готовить:

Соедините все ингредиенты в одной посуде с помощью блендера. Перед приготовлением обязательно достаньте их из холодильника и дайте нагреться до комнатной температуры.

Первые несколько секунд не отрывайте блендер от дна, а дальше двигайте вверх-вниз до момента, пока майонез станет густым.

Помимо основных ингредиентов вы также можете добавить по вкусу специи.

Постный домашний майонез

Ингредиенты:

  • рассол из маринованного горошка - 100 мл
  • масло по вашему вкусу - 120 мл
  • щепотка соли
  • щепотка перца
  • обычная горчица - 1-1,5 чайной ложки

Как готовить:

Слейте рассол, добавьте перец, соль и горчицу. Взбейте все блендером до однородности. После этого перемешайте ложкой, доставая до самого дна.

Далее влейте масло, слегка перемешайте и снова взбейте.

В результате у вас получится примерно один мерный стакан майонеза. Он более жидкий, чем обычный, однако по вкусу ничем не отличается.

Как приготовить домашний майонез: лучшие рецепты на разные вкусы

Как приготовить домашний майонез (иллюстративное фото: Freepik)

Молочный майонез

Ингредиенты:

  • молоко 2,5% - 150 мл
  • подсолнечное масло - 300 мл
  • горчица - 2-3 чайных ложки
  • лимонный сок - 1 столовая ложка
  • соль и сахар по вкусу

Как готовить:

Молоко комнатной температуры следует влить в чашу для блендера. Добавьте туда подсолнечное масло и взбивайте блендером, пока не образуется густая эмульсия.

К готовой смеси следует добавить соль, сахар, горчицу, сок лимона и взбить еще в течение пяти секунд.

Кстати, мы делились рецептом майонеза за три минуты от победителя "Мастер Шеф".

Читайте также, какие ингредиенты добавить к сельди под шубой, чтобы сделать вкус нестандартным.

А еще мы рассказывали о давних украинских блюдах, которые нужно приготовить на Новый год.

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