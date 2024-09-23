Как убрать потертости на обуви: 8 способов, которые восстановят блеск

Обувь используется почти каждый день, а от контакта с разными поверхностями на ней рано или поздно появляются потертости. Однако от них можно избавиться.

Промыть с мылом

Для некоторых типов обуви из прочного материала, например пластика, может быть достаточно протереть поверхность ватным диском, смоченным в воде со средством для мытья посуды.

Однако не следует использовать этот метод на кожаной обуви - необработанная кожа может быть повреждена водой

Нанести вазелин

Нанесите вазелин на кожаную обувь, чтобы легко избавиться от легких царапин. Нанесите средство на чистую тряпку и круговыми движениями вотрите его в царапину. Подождите 10 минут, прежде чем вытереть излишки вазелина.

Вазелин должен заполнить легкую царапину, чтобы ее больше не было видно. Впрочем, не используйте вазелин, имеющий цвет или ароматизатор.

Нанести белый уксус

Спасти потертую кожаную обувь можно с помощью уксуса. Смочите ватный шарик или чистую ткань в белом уксусе и приложите на царапину - это приведет к набуханию кожи, маскируя царапину так, что ее больше не будет видно.

После использования уксуса нанесите крем для обуви, чтобы сохранить блеск.

Намазать оливковым маслом

Иногда все, что вам нужно сделать с потертым участком на кожаной обуви, это нанести немного оливкового масла на царапину. Смочите ватный шарик или бумажное полотенце в оливковом масле и осторожно нанесите масло на царапину. Вытрите излишки жидкости чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Протереть меламиновой губкой

Меламиновая губка достаточно мягкая, чтобы не повредить поверхность, и чрезвычайно эффективна, когда ее намочить. Просто намочите губку, отожмите лишнюю воду и мягко потрите потертые участки обуви. Вытрите остатки средства влажной тряпкой.

Такое средство действенно для удаления потертостей на кедах и резиновой обуви.

Почистить пастой из соды и уксуса

Белый уксус и пищевая сода, смешанные в пасту, также могут очистить резиновую или замшевую обувь. Однако, возможно, вам придется устранить уксусный запах после того, как вы почистите потертые участки.

Протереть жидкостью для снятия лака

Удалить легкие потертости на обуви из лакированной кожи можно с помощью средства для снятия лака. Для этого следует нанести жидкость на ватный диск или бумажное полотенце и слегка протереть потертости. Не наносите жидкость для снятия лака прямо на обувь.

Распылить спрей для мытья окон

Удалить потертости на виниловых туфлях можно бытовым очищающим средством. Просто распылите спрей на бумажное полотенце или на обувь и потрите участок круговыми движениями.