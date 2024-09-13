Натирает обувь? Вот что можно с этим сделать

Иногда на поиски идеальной обуви уходит много времени. Но это не единственная неприятность - казалось бы комфортная при первой примерке обувь ужасно натирает. Однако выбрасывать или продавать ее рано - можно попытаться растянуть обувь некоторыми методами.

РБК-Украина (проект Styler) собрали способы, которые помогут сделать так, чтобы обувь не натирала.

Поносить обувь на дому

Один из самых простых способов растянуть обувь - это разносить ее. Если носить обувь по дому в течение коротких, но регулярных периодов времени, это может привести к тому, что материал растянется, создавая дополнительное пространство.

Надеть толстые носки

Хотите ускорить процесс? Наденьте на ноги несколько пар толстых носков - это также поможет предотвратить появление неприятных мозолей. Как только ваша обувь станет достаточно удобной, чтобы носить ее дома по несколько часов подряд, она будет готова к встрече с миром.

Набейте бумагой

Набейте обувь бумагой или тряпками и оставьте на ночь. Использовать газеты не стоит - краситель может остаться на обуви. Этот метод также можно использовать в тандеме со спреем для растяжения обуви.

Нагреть

Еще один способ растянуть обувь в домашних условиях требует нескольких пар толстых носков и фена.

Тепло от фена поможет размягчить обувь и придать ей форму вашей ноги. Для того чтобы растянуть обувь от нагрева, рекомендуют сделать следующее:

наденьте плотные носки и наденьте обувь;

установите фен на средний уровень;

прогрейте обувь в течение 20-30 секунд.

Перемещайте насадку круговыми движениями во избежание чрезмерного нагревания или ожога.

Однако не используйте этот метод на пластиковой или ПВХ-обуви, поскольку она может выделять токсичные испарения в воздух. Также следует избегать нагревания замшевой обуви, поскольку чрезмерный нагрев может привести к высыханию материала.

Заморозить

Замораживание для растяжения тесной обуви может быть столь же эффективным как тепло. Впрочем, этот метод обычно лучше всего работает для растяжения обуви не из кожи.

Вот, как можно растянуть обувь с помощью льда:

наполните полиэтиленовый пакет водой и уложите его внутрь обуви;

положите обувь в морозильную камеру на ночь;

оставьте примерно на 6-8 часов.

Вода превратится в лед и расширится, растянув обувь.

Использовать растяжитель

Существует несколько типов растяжек для обуви, каждый из которых предназначен для определенного типа обуви - от ботинок до туфель на высоких каблуках. Для того чтобы получить результат, механизм нужно использовать с раствором для растяжения обуви.

Основной принцип использования одинаков:

опрыскивайте обувь раствором для растяжки обуви, это поможет расслабить волокна;

поместите растяжитель в обувь и раскрутите его, чтобы обувь расширилась;

оставьте обувь на 6-8 часов.

Снимите растяжитель и примерите обувь. Если она недостаточно растянуто, повторите процесс. Этот метод лучше всего работает с кожаной или замшевой обувью, но также может сработать на холщовой обуви и кроссовках.

Использовать спрей для обуви

Жидкости и спреи для растяжения обуви также могут творить чудеса с кожаной обувью.

Перед использованием спрея для растяжки обуви обязательно проведите пробный тест, распылив спрей для растяжения на небольшой участок обуви. Если ваша обувь меняет цвет или текстуру, не используйте спрей.

Замочить в теплой воде

Для растяжения замшевой обуви важно избегать контакта с водой. Вода может привести к необратимым повреждениям этих материалов и испортить вещь.

Однако самый распространенный способ смягчить кожаную обувь - замочить ее в теплой воде с добавлением небольшой капли средства для мытья посуды. Оставьте на 10 минут, затем извлеките обувь из воды, и вытрите излишки мыла тряпкой.

Замочить в холодной воде

Кожу можно смягчить в холодной воде. Просто заполните раковину прохладной водой и оставьте обувь на 10-15 минут.

Нанести вазелин

Этот метод предназначен для размягчения жесткого материала кожаной обуви. К тому же формула вазелина не только смягчает кожу, но и может предотвратить ее растрескивание. Для достижения оптимального результата советуют соединить этот метод с горячим воздухом от фена.

Используйте описанные выше методы, не предполагающие использование растворов на водной основе. Замшевую или нубуковую обувь лучше отнести к специалисту, чтобы не повредить ее в процессе растяжения.