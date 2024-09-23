Як прибрати потертості на взутті: 8 способів, які відновлять блиск

Взуття використовується майже кожного дня, а від контакту з різними поверхнями на ньому рано чи пізно з'являються потертості. Проте їх можна позбутися.

Промити з милом

Для деяких типів взуття з міцного матеріалу, наприклад, пластику, може бути достатньо протерти поверхню ватним диском, змоченим у воді з засобом для миття посуду.

Проте не слід використовувати цей метод на шкіряному взутті - необроблена шкіра може бути пошкоджена водою

Нанести вазелін

Нанесіть вазелін на шкіряне взуття, щоб легко позбутися легких подряпин. Нанесіть засіб на чисту ганчірку і круговими рухами втирайте його в подряпину. Зачекайте 10 хвилин, перш ніж витерти надлишки вазеліну.

Вазелін повинен заповнити легку подряпину, щоб її більше не було видно. Втім, не використовуйте вазелін, який має колір або ароматизатор.

Нанести білий оцет

Врятувати потерте шкіряне взуття можна за допомогою оцту. Змочіть ватну кульку або чисту тканину в білому оцті та прикладіть на подряпину - це призведе до набухання шкіри, маскуючи подряпину так, що її більше не буде видно.

Після використання оцту, нанесіть крем для взуття, щоб зберегти блиск.

Намастити оливковою олією

Іноді все, що вам потрібно зробити з потертою ділянкою на шкіряному взутті, це нанести трохи оливкової олії на подряпину. Змочіть ватну кульку або паперовий рушник в оливковій олії і обережно нанесіть олію на подряпину. Витріть надлишки рідини чистою ганчіркою або паперовим рушником.

Протерти меламіновою губкою

Меламінова губка достатньо м'яка, щоб не пошкодити поверхню, і надзвичайно ефективна, коли її намочити. Просто намочіть губку, відтисніть зайву воду і м'яко потріть потерті ділянки взуття. Витріть залишки засобу вологою ганчіркою.

Такий засіб дієвий для видалення потертостей на кедах та гумовому взутті.

Почистити пастою з соди та оцту

Білий оцет і харчова сода, змішані в пасту, також можуть почистити гумове або замшеве взуття. Однак, можливо, вам доведеться видалити запах оцту після того, як ви почистите потерті ділянки.

Протерти рідиною для зняття лаку

Видалити легкі потертості на взутті з лакованої шкіри можна за допомогою засобу для зняття лаку. Для цього слід нанести рідину на ватний диск або паперовий рушник та злегка протерти потертості. Не наносьте рідину для зняття лаку безпосередньо на взуття.

Розпилити спрей для миття вікон

Видалити потертості на вінілових туфлях можна побутовим засобом для чищення вікон. Просто розпиліть спрей на паперовий рушник або на взуття і потріть ділянку круговими рухами.