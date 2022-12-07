Холодильник будет работать без света: одесситка поделилась простым трюком (видео)

Отключения света в Украине в связи с обстрелами РФ приносят много проблем простым украинцам. У некоторых из строя выходят электроприборы. Также многие сталкиваются с проблемой, что делать с продуктами в холодильнике, если света нет.

Жительница Одессы на видео поделилась простым способом, как спасти продукты в холодильнике.

Как сберечь холод в холодильнике

В вашей морозилке должно быть много льда, положите предварительно туда пластиковые бутылки, наполненные водой. Также можно использовать пластиковые пакеты.

В случае отключения света надолго - положите бутылки из морозилки на полки холодильника. Этот трюк поможет сохраниться продуктам.

"Вода в бутылках будет постепенно оттаивать и отдавать холод продуктам. Вот такой лайфхак", - говорит женщина.

По ее словам, такие как сыр, масло можно перенести в морозилку на период отключения света. Это также сможет помочь.

Помните, что при отключениях электроэнергии старайтесь лишний раз не открывать холодильник.

В закрытом состоянии камера способна поддерживать температуру до 24 часов. Если морозильник заполнен на все 100%, то продукты там должны храниться в течение 48 часов.