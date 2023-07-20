Когда начинать собирать урожай картофеля, чтобы он дольше хранился

До сбора урожая уже остались считанные недели и даже дни, так как в августе уже начинают собирать многие овощные культуры и готовить их к длительному хранению. И поэтому многих огородников волнует вопрос, как правильно рассчитать срок дозревания и когда нужно выкапывать картофель, чтобы он хранился всю зиму.

Когда нужно выкапывать картофель и как его потом правильно хранить - читайте в материале Styler.

Как определить дозревание

Перед сбором урожая вам нужно учитывать все нюансы - когда вы посадили картофель, какой сорт, какие были погодные условия в вашем регионе. Затягивать со сбором урожая не рекомендуется, так как корнеплоды начнут быстро портиться.

Обратите внимание на листья - у дозревшего картофеля они засушены и пожелтели. Но есть и более надежный способ - откопайте пару кустов на разных частях огорода. Кусты держите за зеленую часть и хорошо их встряхните.

Если земля легко отходит от корней - картофель дозрел и его можно начинать убирать. Осмотрите кожуру - если она плотная, то это тоже подтверждает дозревание. Если кожура еще тонкая - подождите еще немного.

У вас на участке есть картофель с засушенными листьями и зелеными? Начинайте с той стороны, где овощ уже дозрел.

Обычно картофель в Украине начинают собирать ближе к середине августа, в зависимости от времени посадки, сорта и погоды летом - даже во второй половине августа.

Какой картофель долго хранится не будет

Если вы поторопились и выкопали картофель раньше времени - он долго хранится не будет. Например, корнеплод с тонкой кожурой. Такой овощ лучше сразу употребить в пищу, так как хранить его можно всего несколько недель.

Затягивать со сбором урожая тоже не стоит. Если начнется сезон дождей или по прогнозам обещают первые заморозки на грунте, а они у нас бывают даже в начале сентября, картофель необходимо собрать побыстрее. Если корнеплод подмерзнет или будет долго находится в воде - всю зиму он хранится не будет.

Что сделать перед сбором урожая

За 10-14 дней срежьте на 10 см всю зеленую часть - так все питательные вещества уйдут в корнеплоды.

Не оставляйте испорченный картофель и зелень от нее на поле - на следующий год овощи будут "болеть".

Копать картофель нужно в сухую и теплую погоду.

Заранее приготовьте корзины, ящики, мешки для хранения. И приготовьте место, где вы будете сушить овощи. Выкопайте 5 кустов, соберите все корнеплоды, посчитайте и поделите на 5. Так вы получите средний урожай. Умножьте на количество кустов, чтобы узнать, сколько тары вам будет нужно.

При выкапывании сразу делите картофель на 4 категории: огромные гиганты, средний размер, мелкая и посеченная лопатами.

Как хранить картофель

Картофель после сбора урожая нужно хорошо просушить. Сделайте это на свежем воздухе и организуйте навес от дождя. Если места мало - сушите партиями. Минимальное время - от 6 часов. Но опытные огородники рекомендуют просушивать 1-2 дня.

После - переберите и отсортируйте, чтобы в мешки не попал испорченный корнеплод. Он способен быстро уничтожить часть вашего урожая.

Пересыпьте картофель в тару - сухие и чистые мешки, ящики или корзины. Постарайтесь при пересыпании не бить корнеплоды об землю или друг об друга - в будущем такие картофелины могут быстрее испортиться.

Храните картофель в погребе при температуре 2-3 градуса тепла и влажности от 85 до 90%.